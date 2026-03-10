W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej. Mieszkańcy zadecydowali
Dzienny dom pobytu, centrum integracji międzypokoleniowej, placówka wsparcia dziennego i POZ. Takie m.in. funkcje będą pełnić Centra, których powstanie zaplanowano w Toruniu.
- Osoby w wieku senioralnym otrzymają codzienne wsparcie od śniadania, poprzez różnego rodzaju integrację społeczną, aż po pomoc psychologiczną, natomiast jeżeli chodzi o placówkę wsparcia dziennego, to ta placówka będzie miejscem dla dzieci i młodzieży. Dzieci po szkole będą mogły tu przyjść, zjeść obiad, wspólnie odrobić lekcje. Przestrzeń będzie otwarta, chodzi o łączenie seniorów z dziećmi, ale również o wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne i społeczne. Będzie to miejsce rzeczywiście zbudowane oddolnie.
- Przy ul. Heweliusza 1-3 powstanie nowoczesne Centrum Integracji Międzypokoleniowej (CIM) - parterowy budynek zaprojektowany z myślą o seniorach, dzieciach i osobach z niepełnosprawnościami.
- Przy ul. Szczecińskiej 13 także powstanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej wraz z częścią przeznaczoną na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej (część medyczna nie jest objęta dofinansowaniem projektu). Budynek będzie otaczał wewnętrzny plac z zielenią i siedziskami, pełniący funkcję strefy publicznej sprzyjającej integracji i spotkaniom. Przychodnia znajdzie się w skrzydle wschodnim z wejściem od chodnika głównego.
- Całkowita wartość projektu: 8 357 441,40 zł.
- Otwarcie planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.