W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej. Mieszkańcy zadecydowali

2026-03-10, 20:20 Michał Zaręba/KB

W Toruniu powstaną dwa Centra Integracji Międzypokoleniowej.Wizualizacje CIM przy ul. Szczecińskiej 13: Biuro Architekta Miasta/torun.pl

Dzienny dom pobytu, centrum integracji międzypokoleniowej, placówka wsparcia dziennego i POZ. Takie m.in. funkcje będą pełnić Centra, których powstanie zaplanowano w Toruniu.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że nasze kilkuletnie starania nabierają tak wymiernego efektu - mówi Małgorzata Wawrzak, mieszkanka osiedla. - Zostało złożonych 1300 podpisów, dzięki temu jeszcze za poprzednich władz odbyły się konsultacje. Władze nas wspierały, ale potem się okazało, że będziemy tu mieli kolejny blok z usługami na parterze, a przecież mieszkańcy chcieli opieki zdrowotnej, miejsca do spotkań, do aktywności społecznej.





- W Centrum Integracji Międzypokoleniowej oferujemy seniorom możliwość skorzystania z dziennego domu pobytu - mówi zastępca prezydenta Torunia Dagmara Zielińska.

- Osoby w wieku senioralnym otrzymają codzienne wsparcie od śniadania, poprzez różnego rodzaju integrację społeczną, aż po pomoc psychologiczną, natomiast jeżeli chodzi o placówkę wsparcia dziennego, to ta placówka będzie miejscem dla dzieci i młodzieży. Dzieci po szkole będą mogły tu przyjść, zjeść obiad, wspólnie odrobić lekcje. Przestrzeń będzie otwarta, chodzi o łączenie seniorów z dziećmi, ale również o wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne i społeczne. Będzie to miejsce rzeczywiście zbudowane oddolnie.







Przy ul. Heweliusza 1-3 powstanie nowoczesne Centrum Integracji Międzypokoleniowej (CIM) - parterowy budynek zaprojektowany z myślą o seniorach, dzieciach i osobach z niepełnosprawnościami.

Przy ul. Szczecińskiej 13 także powstanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej wraz z częścią przeznaczoną na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej (część medyczna nie jest objęta dofinansowaniem projektu). Budynek będzie otaczał wewnętrzny plac z zielenią i siedziskami, pełniący funkcję strefy publicznej sprzyjającej integracji i spotkaniom. Przychodnia znajdzie się w skrzydle wschodnim z wejściem od chodnika głównego.

Całkowita wartość projektu: 8 357 441,40 zł.

Otwarcie planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.

