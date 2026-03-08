Poseł z naszego regionu zaskoczył Torunianki. „Żeby kobiety nigdy nie zwątpiły w swoją energię” [zdjęcia]

2026-03-08, 15:55 Monika Kaczyńska/BN

Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy rozdawał kwiaty Toruniankom/fot. Monika Kaczyńska

Poseł na Sejm RP Piotr Kowal z Nowej Lewicy Dzień Kobiet spędził na toruńskiej starówce. Tam rozdawał paniom żółte tulipany.

- Żeby kobiety nigdy nie zwątpiły w swoją energię, której nasz kraj tak bardzo potrzebuje - to treść życzeń, które składał Toruniankom Piotr Kowal z okazji ich święta.



Były też podziękowania. - za to, że są obecne zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym w naszych małych ojczyznach - tłumaczył polityk. - Za to, że zmieniają je swoją energią i swoją wytrwałością, za to, że mają sprawczość, że im się chce - dodał.