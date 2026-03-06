„Panie proszą Panów”, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

2026-03-06, 20:15  Dorota Witt
Podczas akcji „Panie proszą Panów – Dzień Kobiet w NFZ” będzie można zrobić badania/ Fot. Pexels

- To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu i bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów, wykonać podstawowe badania profilaktyczne oraz uzyskać informacje na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ – zachęca dr Agnieszka Bańkowska, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Przed nami II edycja wydarzenia „Panie proszą Panów”. W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ przy ul. Łomżyńskiej 33 Bydgoszczy Dzień Kobiet świętowany będzie 9 marca od godz. 14.30 do 17.30. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie – spotkać się z lekarzami i ekspertami, wykonać badania profilaktyczne, a także skonsultować wyniki dotychczas wykonanych badań.

- Dzień Kobiet to dobry moment, by przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania - mówi dr Agnieszka Bańkowska, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu i bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów, wykonać podstawowe badania profilaktyczne oraz uzyskać informacje na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zachęcić zarówno panie, jak i panów do regularnych badań i świadomego dbania o swoje zdrowie – nie tylko od święta, ale przez cały rok. Profilaktyka to najprostsza i najskuteczniejsza droga do wczesnego wykrywania chorób i zachowania dobrej kondycji na długie lata. Zadbajmy o siebie - dla siebie i dla naszych bliskich - dodaje.

Podczas akcji „Panie proszą Panów – Dzień Kobiet w NFZ” będzie można zrobić badania:

  • badanie w mammobusie – bezpłatna profilaktyczna mammografia dla pań w wieku 45-74 lata, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały profilaktycznego badania mammograficznego – Geneva Trust Polska;
  • badanie w kierunku osteoporozy - OsteoDENS Grzegorz Pozorski;
  • spirometrię – nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które ocenia funkcjonowanie płuc, OsteoDENS Grzegorz Pozorski;
  • testy w kierunku: HCV, HIV, kiła – Fundacja Parasol w Toruniu;
  • elastografię wątroby metodą FibroScan (nieinwazyjne, bezbolesne badanie wykrywające stopień stłuszczenia i włóknienia wątroby, nie należy jeść i pić 3 godziny przed badaniem) - Medical Clinic;
  • przesiewowe testy w kierunku demencji - Studenckie Koło Naukowe Anatomii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
  • badanie poziomu glukozy we krwi – Przychodnia Ogrody w Bydgoszczy;
  • badanie ciśnienia tętniczego krwi – Przychodnia Ogrody w Bydgoszczy;
  • instruktaż prawidłowego samobadania jąder i piersi na fantomach - Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Podczas akcji „Panie proszą Panów – Dzień Kobiet w NFZ” będzie można odbyć konsultacje:

  • urologiczne - dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK, w godzinach 15.30-17.30,
  • endokrynologiczne, dr n. med. i n. o zdr. Szymon Suwała, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Jurasza w Bydgoszczy,
  • kardiologiczne – lek. med. Józef Karwowski, Centrum Medyczne Intercor w Bydgoszczy,
  • ginekologiczne – lek. Włodzimierz Antosz, Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy,
  • psychologiczne – psycholog, mgr Aleksandra Podowska, Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy,
  • centralna e-rejestracja, program Moje Zdrowie - Centrum Medyczne Ikar w Bydgoszczy,
  • profilaktyczne programy onkologiczne (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego) - Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
  • programy profilaktyczne finansowane przez NFZ - doradca ds. profilaktyki i promocji zdrowia K-P OW NFZ w Bydgoszczy,
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112,
  • konsultacje i edukacja prawna z radcami z Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej.

Podczas wydarzenia będzie można oddać krew. Gościem specjalnym będzie dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatolog, specjalista transplantologii klinicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

