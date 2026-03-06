„Panie proszą Panów”, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

2026-03-06, 20:15 Dorota Witt

Podczas akcji „Panie proszą Panów – Dzień Kobiet w NFZ” będzie można zrobić badania/ Fot. Pexels

- To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu i bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów, wykonać podstawowe badania profilaktyczne oraz uzyskać informacje na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ – zachęca dr Agnieszka Bańkowska, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Przed nami II edycja wydarzenia „Panie proszą Panów”. W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ przy ul. Łomżyńskiej 33 Bydgoszczy Dzień Kobiet świętowany będzie 9 marca od godz. 14.30 do 17.30. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie – spotkać się z lekarzami i ekspertami, wykonać badania profilaktyczne, a także skonsultować wyniki dotychczas wykonanych badań.



- Dzień Kobiet to dobry moment, by przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania - mówi dr Agnieszka Bańkowska, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu i bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów, wykonać podstawowe badania profilaktyczne oraz uzyskać informacje na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zachęcić zarówno panie, jak i panów do regularnych badań i świadomego dbania o swoje zdrowie – nie tylko od święta, ale przez cały rok. Profilaktyka to najprostsza i najskuteczniejsza droga do wczesnego wykrywania chorób i zachowania dobrej kondycji na długie lata. Zadbajmy o siebie - dla siebie i dla naszych bliskich - dodaje.



Podczas akcji „Panie proszą Panów – Dzień Kobiet w NFZ” będzie można zrobić badania:





badanie w mammobusie – bezpłatna profilaktyczna mammografia dla pań w wieku 45-74 lata, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały profilaktycznego badania mammograficznego – Geneva Trust Polska;

badanie w kierunku osteoporozy - OsteoDENS Grzegorz Pozorski;

spirometrię – nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które ocenia funkcjonowanie płuc, OsteoDENS Grzegorz Pozorski;

testy w kierunku: HCV, HIV, kiła – Fundacja Parasol w Toruniu;

elastografię wątroby metodą FibroScan (nieinwazyjne, bezbolesne badanie wykrywające stopień stłuszczenia i włóknienia wątroby, nie należy jeść i pić 3 godziny przed badaniem) - Medical Clinic;

przesiewowe testy w kierunku demencji - Studenckie Koło Naukowe Anatomii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

badanie poziomu glukozy we krwi – Przychodnia Ogrody w Bydgoszczy;

badanie ciśnienia tętniczego krwi – Przychodnia Ogrody w Bydgoszczy;

instruktaż prawidłowego samobadania jąder i piersi na fantomach - Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Podczas akcji „Panie proszą Panów – Dzień Kobiet w NFZ” będzie można odbyć konsultacje:



urologiczne - dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK, w godzinach 15.30-17.30,

endokrynologiczne, dr n. med. i n. o zdr. Szymon Suwała, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Jurasza w Bydgoszczy,

kardiologiczne – lek. med. Józef Karwowski, Centrum Medyczne Intercor w Bydgoszczy,

ginekologiczne – lek. Włodzimierz Antosz, Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy,

psychologiczne – psycholog, mgr Aleksandra Podowska, Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy,

centralna e-rejestracja, program Moje Zdrowie - Centrum Medyczne Ikar w Bydgoszczy,

profilaktyczne programy onkologiczne (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego) - Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy,

programy profilaktyczne finansowane przez NFZ - doradca ds. profilaktyki i promocji zdrowia K-P OW NFZ w Bydgoszczy,

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112,

konsultacje i edukacja prawna z radcami z Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej.