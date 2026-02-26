Nie ma pieniędzy na biologiczne leki dla chorych na zapalenie stawów i osteoporozę

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy/fot. Wikipedia/Darpaw
Pacjenci zakwalifikowani do programu lekowego w Klinice Reumatologii szpitala im. Biziela w Bydgoszczy na razie nie dostaną leków. Powodem jest brak pieniędzy.
Placówka poinformowała o wstrzymaniu wydawania biologicznych medykamentów nowym pacjentom, z chorobami zapalnymi stawów, tkanki łącznej i osteoporozą - w związku ze znacznym przekroczeniem limitu świadczeń przyznanych szpitalowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Brak leków dla nowych pacjentów - Mowa jest tylko i wyłącznie o nowych pacjentach. Obecnie jest to 31 osób, którym jeszcze nie została podana pierwsza dawka leku - mówi pełnomocnik dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela Łukasz Kosiński. - Informacja ta nie dotyczy pacjentów, którym leki już są podawane – podkreśla. - Szpital pozostaje w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu optymalizacji limitów, które pozwolą nam jak najszybciej na rozpoczęcie terapii u nowych pacjentów.
Kujawsko-pomorski oddział NFZ - w odpowiedzi na pismo dyrekcji szpitala im. Biziela z 2 lutego poinformował, że „nie ma obecnie możliwości zwiększenia limitu w zakresie prowadzonych przez szpital programów lekowych NFZ".
Limity Narodowego Funduszu Zdrowia - Dla Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze najważniejsze jest dobro pacjentów. Monitorujemy sytuację - mówi rzeczniczka wojewódzkiego oddziału Funduszu Barbara Nawrocka. - W ramach reumatologicznych programów lekowych w 2025 roku szpital wykazał do rozliczenia 1205 pacjentów. Wartość zrealizowanych świadczeń w tym zakresie, na koniec roku 2025, wyniosła około 26 milionów złotych. Do rozliczenia w ramach nadwykonań za 2025 rok pozostało około 860 tys. zł i w tej chwili prowadzimy prace mające na celu sfinansowanie wszystkich świadczeń, które zostały wykonane w 2025 roku, w ramach reumatologicznych programów lekowych.
Jak dodaje rzeczniczka - mimo, iż są to świadczenia limitowane, traktowane są priorytetowo. - Płacimy niezwłocznie, oczywiście w miarę posiadanych środków finansowych. Na początku lutego szpital Biziela wystąpił do kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie środków na programy lekowe w bieżącym roku - tłumaczy Barbara Nawrocka. - Wartość zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikająca z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu. Jesteśmy zobowiązani do płacenia do wysokości zawartej w umowie i z tego się wywiązujemy, natomiast płatność za świadczenia ponadumowne jest warunkowana środkami, które Fundusz posiada w planie finansowym - dodała rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy.
