Zmiany na parkingu przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Już nie potrzeba biletów

Parking przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy/ fot. Natasza Trzebuchowska
Nowy system działa od poniedziałku (15 grudnia). Jest oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych pojazdów - automatycznie odczytują je kamery, a za postój można zapłacić na koniec pobytu.
Bez korków i bez biletów - przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy od dzisiaj działa nowy system parkingowy.
Jest oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych pojazdów, które automatycznie odczytują kamery.
Dzięki temu nie trzeba pobierać biletu.
To rozwiązanie ma być odpowiedzią na problemy, z którymi borykali się pacjenci i odwiedzający.
- Bardzo dużo tu samochodów. Czekałem dość długo, zanim się miejsce zwolniło - mówił jeden z kierowców. - Nie zdarzyła mi się jeszcze sytuacja, żeby w poniedziałek było luźniej - komentował kolejny.
Jak podkreśla Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. strategii, komunikacji oraz rozwoju kadr Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela, po zmianach przybyło miejsc parkingowych - ich liczba wzrosła z 606 do 632.
- Przed zmianą dla osób z niepełnosprawnością było tylko 13 miejsc, teraz mamy ich aż 32 oraz dwa podjazdy kiss and ride - mówi Łukasz Kosiński. - Dodatkowo przed budynkiem głównym mamy miejsce dla rodzin z dzieckiem. Automat odczytuje rejestrację auta, a płatności możemy dokonać na koniec pobytu - dodaje.
Co ważne dla kierowców - wydłużono czas darmowego postoju na parkingu. To już nie 15, a 30 minut.
