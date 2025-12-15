Zmiany na parkingu przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Już nie potrzeba biletów

2025-12-15, 18:39  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Parking przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy/ fot. Natasza Trzebuchowska

Parking przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy/ fot. Natasza Trzebuchowska

Nowy system działa od poniedziałku (15 grudnia). Jest oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych pojazdów - automatycznie odczytują je kamery, a za postój można zapłacić na koniec pobytu.

Bez korków i bez biletów - przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy od dzisiaj działa nowy system parkingowy.

  • Jest oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych pojazdów, które automatycznie odczytują kamery.
  • Dzięki temu nie trzeba pobierać biletu.
To rozwiązanie ma być odpowiedzią na problemy, z którymi borykali się pacjenci i odwiedzający.

- Bardzo dużo tu samochodów. Czekałem dość długo, zanim się miejsce zwolniło - mówił jeden z kierowców.
- Nie zdarzyła mi się jeszcze sytuacja, żeby w poniedziałek było luźniej - komentował kolejny.

Jak podkreśla Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. strategii, komunikacji oraz rozwoju kadr Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela, po zmianach przybyło miejsc parkingowych - ich liczba wzrosła z 606 do 632.

- Przed zmianą dla osób z niepełnosprawnością było tylko 13 miejsc, teraz mamy ich aż 32 oraz dwa podjazdy kiss and ride - mówi Łukasz Kosiński. - Dodatkowo przed budynkiem głównym mamy miejsce dla rodzin z dzieckiem. Automat odczytuje rejestrację auta, a płatności możemy dokonać na koniec pobytu - dodaje.

Co ważne dla kierowców - wydłużono czas darmowego postoju na parkingu. To już nie 15, a 30 minut.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

