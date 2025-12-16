Ponad 140 mln zł trafi na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem dzięki unijnemu wsparciu

2025-12-16, 19:01  Michał Zaręba / Redakcja
Szpital na toruńskich Bielanach będzie jeszcze większy. / Fot. Archiwum

Szpital na toruńskich Bielanach będzie jeszcze większy. / Fot. Archiwum

Kolejne umowy na dofinansowanie wręczono w Urzędzie Marszałkowskim. Dzięki tym środkom możliwa będzie m.in. budowa zespołu poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu.

- Chcemy zbudować strefę komfortu zarówno dla pacjentów hematologicznych, jak i onkologicznych - mówi dyrektorka lecznicy Sylwia Sobczak. - Mamy 350 tys. pacjentów rocznie. Mimo że niedawno otwieraliśmy poradnie na Bielanach jest nam potrzeba dodatkowa przestrzeń.

- Chcemy zrealizować projekt przywrócenia wypasu owiec w Rezerwacie Ostnicowe Parowy Gruczna - opowiada Jarosław Pająkowski, skarbnik w Towarzystwie Przyjaciół Dolnej Wisły. - Jeśli tego nie zrobimy w ciągu kilkunastu lat dojdzie do zarośnięcia tych terenów. Wówczas cenne okazy przyrodnicze znikną.

Całkowita wartość dofinansowanych projektów przekracza 170 mln zł.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Pełna lista dofinansowanych projektów.

Region

Radni Bydgoskiej Prawicy złożyli poprawki do przyszłorocznego budżetu miasta

Radni Bydgoskiej Prawicy złożyli poprawki do przyszłorocznego budżetu miasta

2025-12-16, 17:55
Antoni K., syn byłego prezesa Telewizji Polskiej, odpowie przed sądem za gwałt na małoletniej

Antoni K., syn byłego prezesa Telewizji Polskiej, odpowie przed sądem za gwałt na małoletniej

2025-12-16, 17:00
W ciągu roku miał wprowadzić do obrotu około 38 kilogramów narkotyków [wideo, zdjęcia]

W ciągu roku miał wprowadzić do obrotu około 38 kilogramów narkotyków [wideo, zdjęcia]

2025-12-16, 15:52
Małgorzata Wnuczek z Inowrocławia nie żyje. To jej szczątki znaleziono w Leicester

Małgorzata Wnuczek z Inowrocławia nie żyje. To jej szczątki znaleziono w Leicester

2025-12-16, 14:49
Potrzebne było miejsce dla wiaduktu nad źródliskami na S10. Wojewoda: Drzewa skrócono [zdjęcia]

Potrzebne było miejsce dla wiaduktu nad źródliskami na S10. Wojewoda: Drzewa „skrócono” [zdjęcia]

2025-12-16, 12:30
Choinka dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja w całym regionie

Choinka dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja w całym regionie

2025-12-16, 10:39
Druga nagroda i wyróżnienie Dziennikarki PR PiK laureatkami konkursu marszałka

Druga nagroda i wyróżnienie! Dziennikarki PR PiK laureatkami konkursu marszałka

2025-12-16, 09:46
Burmistrz Ciechocinka: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to było dla nas wyzwanie [Rozmowa Dnia]

Burmistrz Ciechocinka: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to było dla nas wyzwanie [Rozmowa Dnia]

2025-12-16, 09:00
Pierwsza pomoc zaczyna się od zainteresowania się drugim człowiekiem. Szkolenie w Świeciu

Pierwsza pomoc zaczyna się od zainteresowania się drugim człowiekiem. Szkolenie w Świeciu

2025-12-16, 07:55

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę