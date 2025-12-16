Ponad 140 mln zł trafi na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem dzięki unijnemu wsparciu

2025-12-16, 19:01 Michał Zaręba / Redakcja

Szpital na toruńskich Bielanach będzie jeszcze większy. / Fot. Archiwum

Kolejne umowy na dofinansowanie wręczono w Urzędzie Marszałkowskim. Dzięki tym środkom możliwa będzie m.in. budowa zespołu poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu.

- Chcemy zbudować strefę komfortu zarówno dla pacjentów hematologicznych, jak i onkologicznych - mówi dyrektorka lecznicy Sylwia Sobczak. - Mamy 350 tys. pacjentów rocznie. Mimo że niedawno otwieraliśmy poradnie na Bielanach jest nam potrzeba dodatkowa przestrzeń.



- Chcemy zrealizować projekt przywrócenia wypasu owiec w Rezerwacie Ostnicowe Parowy Gruczna - opowiada Jarosław Pająkowski, skarbnik w Towarzystwie Przyjaciół Dolnej Wisły. - Jeśli tego nie zrobimy w ciągu kilkunastu lat dojdzie do zarośnięcia tych terenów. Wówczas cenne okazy przyrodnicze znikną.



Całkowita wartość dofinansowanych projektów przekracza 170 mln zł.