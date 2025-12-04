Inowrocławski szpital stawia na sztuczną inteligencję. Lecznica otrzymała kolejne środki z KPO

2025-12-04, 07:45 Marcin Glapiak/Redakcja

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu/fot. Facebook Lecznicy

Poprawi się obieg dokumentacji, usprawnią się procesy diagnostyczne - na ten cel inowrocławska lecznica pozyskała kolejne dofinansowanie z funduszu Krajowego Programu Odbudowy.

Inowrocławski szpital otrzyma blisko 11 milionów złotych, z czego prawie 9 milionów będzie pochodzi ze środków KPO. Na co zostanie przeznaczone to wsparcie?

Jak informuje w mediach społecznościowych dyrektor szpitala Bartosz Myśliwiec, pieniądze zostaną wykorzystane na zakup nowoczesnego oprogramowania medycznego, modernizację i rozbudowę rozwiązań teleinformatycznych, a także rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wzmocnione ma być też cyberbezpieczeństwo lecznicy.



Koszt inwestycji to: 10.784.812,75 zł, a wysokość dofinansowania z KPO: 8.994.702,27 zł.



Wszystko to ma poprawić funkcjonowanie szpitala w zakresie chociażby obiegu dokumentacji czy usprawnienia procesów diagnostycznych Dodajmy, że wcześnie inowrocławski szpital pozyskał 20 milionów z KPO na między inny modernizację Oddziału Kardiologii.