W Inowrocławiu można już głosować w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego

2025-12-02, 15:55  Marcin Glapiak / Redakcja
Inowrocławski ratusz. / Fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Mieszkańcy mogą wybierać spośród 16 propozycji, które podzielono na dwie kategorie: osiedlową i ogólnomiejską.

W osiedlowej znajdziemy m.in. mural o hucie szkła „Irena", stoły do tenisa oraz inteligentne ławki solarne. Natomiast w kategorii ogólnomiejskiej znalazły się takie propozycje jak: skałkowa ścianka wspinaczkowa, modułowy pumptruck, czyli specjalny tor rowerowy, a także plac zabaw z elementami do integracji sensorycznej.

Co trzeba zrobić, żeby głos był ważny?

- Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy - po jednym w danej kategorii. Można to zrobić wypełniając kartę w jednym z jedenastu punktów w mieście lub internetowo - mówi Daria Knasiak-Majewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Inowrocławiu.

  • Głosowanie potrwa do 18 grudnia. Szczegóły TUTAJ.
  • W tym roku Inowrocław na budżet obywatelski przeznaczył 1,5 mln zł.

