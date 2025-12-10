Przepis na rekord: 900 jajek, 140 kg mąki, 50 litrów oleju. Tak powstawał superpiernik! [zdjęcia]
Akademia Szkolnictwa AS Branżowa Szkoła I Stopnia w Inowrocławiu zakończyła próbę bicia rekordu Polski w przygotowaniu piernikowej mozaiki. Udało się stworzyć ciastko o powierzchni... średniej wielkości pokoju - 20 metrów.
Składanie mozaiki to kulminacja tygodni przygotowań, wypiekania setek elementów i ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli - w sumie całej społeczności szkolnej.
Pomysł narodził się w samorządzie uczniowskim i nawiązuje do sukcesu z 2021 roku, kiedy to AS ustanowiła rekord na w kategorii „Największy las piernikowy".
W czwartek mozaika zostanie podzielona wśród uczniów z inowrocławskich szkół.
Z uczniami AS i dyrektorką szkoły, Haliną Petą rozmawiał Marcin Glapiak. Jego relacja niżej, zaraz pod przepisem na gigantyczny piernik.
Do przygotowania mozaiki zużyto:
- mąka i przyprawy – 140 kilogramów
- jajka – 900 sztuk
- olej - 49 litrów
- Marmolada – 18 kilogramów
- woda – 23 litry
- czekolada – 28 kilogramów