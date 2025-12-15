Kiedy w szkołach zacznie się przerwa świąteczna, a kiedy ferie? Jest nowy podział województw

W Bydgoszczy w czasie ferii można skorzystać z lodowiska Torbyd. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W piątek uczniowie idą do szkoły ostatni raz przed świętami. Bożonarodzeniowa przerwa w nauce rozpoczyna się w poniedziałek 22 grudnia. Potrwa do 1 stycznia. Dla części uczniów będzie dłuższa – do 6 stycznia włącznie – dzięki wykorzystaniu tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły.

W tym roku po raz pierwszy szkoły i przedszkola nie będą musiały organizować dyżurów przed południem w Wigilię dla dzieci. Od tego roku 24 grudnia jest bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.





Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 od 22 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia – Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym. Dniem ustawowo wolnym jest też 6 styczna – święto Trzech Króli.

Ponieważ 1 stycznia wypada w czwartek, a 6 stycznia we wtorek, dzięki wykorzystaniu dwóch tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły (2 i 5 stycznia) część uczniów wróci do nauki dopiero 7 stycznia. Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dni wolne od lekcji. Mogą być one ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy ferie zimowe będą w trzech, a nie, jak wcześniej, w czterech terminach. Ministerstwo dokonało nowego podziału województw na grupy. Nie będzie już osobnego terminu dla województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które ferie miały zawsze w stałym terminie na przełomie stycznia i lutego.