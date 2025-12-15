Kiedy w szkołach zacznie się przerwa świąteczna, a kiedy ferie? Jest nowy podział województw

2025-12-15, 15:30  PAP/Redakcja
W Bydgoszczy w czasie ferii można skorzystać z lodowiska Torbyd. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W Bydgoszczy w czasie ferii można skorzystać z lodowiska Torbyd. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W piątek uczniowie idą do szkoły ostatni raz przed świętami. Bożonarodzeniowa przerwa w nauce rozpoczyna się w poniedziałek 22 grudnia. Potrwa do 1 stycznia. Dla części uczniów będzie dłuższa – do 6 stycznia włącznie – dzięki wykorzystaniu tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły.

W tym roku po raz pierwszy szkoły i przedszkola nie będą musiały organizować dyżurów przed południem w Wigilię dla dzieci. Od tego roku 24 grudnia jest bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.

  • Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 od 22 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia – Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym. Dniem ustawowo wolnym jest też 6 styczna – święto Trzech Króli.
  • Ponieważ 1 stycznia wypada w czwartek, a 6 stycznia we wtorek, dzięki wykorzystaniu dwóch tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły (2 i 5 stycznia) część uczniów wróci do nauki dopiero 7 stycznia. Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dni wolne od lekcji. Mogą być one ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe.
  • W tym roku szkolnym po raz pierwszy ferie zimowe będą w trzech, a nie, jak wcześniej, w czterech terminach. Ministerstwo dokonało nowego podziału województw na grupy. Nie będzie już osobnego terminu dla województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które ferie miały zawsze w stałym terminie na przełomie stycznia i lutego.
  • Zgodnie w kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego – z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca – z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Bydgoszcz

Region

Wojewoda Michał Sztybel zabrał głos w sprawie sporu marszałka z prezydentem Bydgoszczy

Wojewoda Michał Sztybel zabrał głos w sprawie sporu marszałka z prezydentem Bydgoszczy

2025-12-15, 15:16
Płonęła rozdzielnia w centrum sportowym w Toruniu. Ewakuacja klientów i pracowników

Płonęła rozdzielnia w centrum sportowym w Toruniu. Ewakuacja klientów i pracowników

2025-12-15, 13:21
Siedział w zaparkowanym bmw i robił podejrzane ruchy. Właśnie to zwróciło uwagę policjantów

Siedział w zaparkowanym bmw i robił „podejrzane ruchy". Właśnie to zwróciło uwagę policjantów

2025-12-15, 11:44
Zaproś na święta studenta z innego kraju. Niezwykła akcja Collegium Medicum UMK

Zaproś na święta studenta z innego kraju. Niezwykła akcja Collegium Medicum UMK

2025-12-15, 09:48
Prezydent Rafał Bruski: Walczę o Bydgoszcz Po liście otwartym do marszałka regionu [Rozmowa Dnia]

Prezydent Rafał Bruski: Walczę o Bydgoszcz! Po liście otwartym do marszałka regionu [Rozmowa Dnia]

2025-12-15, 08:52
Pierniki upieczone i ozdobione, choinka lśni światełkami. Taka była Gwiazdka u marszałka [zdjęcia]

Pierniki upieczone i ozdobione, choinka lśni światełkami. Taka była „Gwiazdka u marszałka" [zdjęcia]

2025-12-14, 21:20
Na debatę składają się wiedza, dialog i spokój. Oksfordzkie zmagania uczniów w Toruniu

Na debatę składają się wiedza, dialog i spokój. Oksfordzkie zmagania uczniów w Toruniu

2025-12-14, 19:30
Włocławek nie odpuści w sprawie lokalizacji mostu. Ma przebiegać przy zakładach chemicznych

Włocławek nie odpuści w sprawie lokalizacji mostu. Ma przebiegać przy zakładach chemicznych

2025-12-14, 16:50
Widmo dwugodzinnego strajku w Kauflandzie. Byliśmy w markecie. Klienci nie zauważyli protestu

Widmo dwugodzinnego strajku w Kauflandzie. Byliśmy w markecie. Klienci nie zauważyli protestu

2025-12-14, 14:00

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę