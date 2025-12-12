Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

Przekazanie sprzętu informatycznego w szkole w Pruszczu/fot. Marcin Doliński
Czterem szkołom w gminie Pruszcz w powiecie świeckim przekazano nowe laptopy. W sumie do szkół w całym regionie trafi w tym roku 36 tysięcy komputerów i tabletów. Ogłosił to w Pruszczu wojewoda kujawsko-pomorski.
- W naszym województwie wygląda to tak, że do szkół trafi 36 tysięcy laptopów i tabletów - mówi wojewoda Michał Sztybel. - Nieprzypadkowo spotykamy się w Pruszczu. Ideą tego programu jest to, że sprzęt dostają praktycznie wszystkie szkoły, niezależnie od jednostki samorządowej. Chodzi o wyrównywanie szans edukacyjnych.
Burmistrz Pruszcza Dariusz Wądołowski podkreślił, jak ważne jest wsparcia dla lokalnych placówek: - Bardzo się cieszę, że prawie 150 zestawów – laptopów, tabletów i innych form wsparcia – trafia do naszych szkół. To ogromny krok w cyfryzacji mieszkańców naszej gminy. Wartość pomocy wynosi prawie 700 tysięcy złotych i, jak mówił Wojewoda, to nie koniec – liczymy na dalsze wsparcie.
Dyrektorzy przekazali, że urządzenia zostały przygotowane do użytkowania oraz zastąpią starszy i już wyeksploatowany sprzęt. Sprzęt trafił już do Szkoły Podstawowej w Pruszczu, gdzie powstała także nowoczesna pracownia komputerowa. - Komputery, które otrzymujemy, są odnowione i przygotowane w okresie wakacyjnym. Mamy tu
24 stanowiska komputerowe, sprzęt, który wcześniej wymagał ciągłych napraw i aktualizacji, niemożliwych ze względu na wiek urządzeń. Otrzymaliśmy 48 laptopów, 13 laptopów przeglądarkowych i 29 tabletów. Cieszymy się, że wszyscy uczniowie, niezależnie od sytuacji materialnej, mają dostęp do nowoczesnych technologii - mówiła Iwona Manys, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszczu.
W całym kraju do końca 2025 roku do szkół trafi 750 tysięcy laptopów za ponad półtora miliarda złotych.
