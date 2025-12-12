165. rocznica urodzin Jana Kasprowicza. W Inowrocławiu uroczyste świętowanie

2025-12-12, 21:40 Marcin Glapiak/Redakcja

Inowrocław świętuje 165. rocznicę urodzin Jana Kasprowicza. W muzeum jego imienia można znaleźć wyjątkowe przedmioty/fot. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu/Archiwum

Inowrocław uczcił w piątek (12 grudnia) kolejną rocznicę urodzin Jana Kasprowicza. Pod pomnikiem poety delegacje władz samorządowych i instytucji złożyły kwiaty. W muzeum jego imienia odbył się koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu, a także rozdawano Jaśkowe ciastka z podobizną Jana Kasprowicza.

Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku w inowrocławskim Szymborzu. Jego twórczość przypadła na okres, który jest w literaturze nazywany Młodą Polską. Poeta zmarł 1 sierpnia 1926 roku, jednak pamięć o nim nie zginęła. Chociażby dzięki pamiątkom, które do dziś znajdują się w Muzeum im. Jana Kasprowicza. - Jest kożuszek, w którym Jan Kasprowicz występuje na wielu fotografiach czy na rysunkach Władysława Jarockiego. Mamy też zegarek poety - mówi dyrektor muzeum Marcin Woźniak.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.