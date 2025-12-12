Inowrocławianie boją się wychodzić po zmroku. Przed ich blokiem jest ciemno. Sprawa utknęła w sądzie

2025-12-12, 14:11  Marcin Glapiak/Redakcja
Wieżowiec przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu/ Google Street View

Wieżowiec przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu/ Google Street View

Mowa o sporze między Urzędem Miasta Inowrocławia a Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową. W tej sprawie interweniował radny Marcin Wroński.

Mieszkańcy wieżowca przy ul. Wojska Polskiego 13 w Inowrocławiu od dłuższego czasu borykają się z brakiem oświetlenia przy drodze dojazdowej.

- Latem, nie było tego problemu, bo dłużej było jasno, teraz dni są szare - mówi jeden z mieszkańców.
- Boję się, że w ciemności ktoś mógłby np. wyskoczyć zza samochodu, wyrwać mi plecak - dzieli się obawami inowrocławianka.
- Samochody jeżdżą, małe dzieci chodzą, ale i dla dorosłych brak widoczności to kłopot - dodaje inna.

Kwesta wadliwego oświetlenia utknęła w sądzie. Radny powiatu inowrocławskiego Marcin Wroński skierował w tej sprawie interpelacje do władz Inowrocławia, pierwszą w listopadzie, drugą w grudniu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa, oświetlanie placów i ulic jest zadaniem własnym gminy - zaznacza radny Marcin Wroński. - Wynika to jednoznacznie z ustawy o samorządzie gminnym i z prawa energetycznego, dlatego jest rzeczą niedopuszczalną i niezrozumiałą, że miasto, które zapewniało oświetlenie wokół bloku nagle tego odmówiło, uważając, że go to nie dotyczy, ponieważ jest w sporze sądowym z Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową - dodaje.

W odpowiedzi na pierwszą interpelację radnego, Szymon Łepski, zastępca prezydenta Inowrocławia, pisał m.in.:


- Miasto Inowrocław toczy od 2022 roku spór sądowy z Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową w Inowrocławiu w przedmiocie utrzymania punktów świetlnych na terenie stanowiącym własność spółdzielni. Miasto Inowrocław poinformowało pismem Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową, że z dniem 1 kwietnia 2023 r. zaprzestaje podejmowania czynności związanych z naprawą oświetlenia znajdującego się na terenach należących do spółdzielni. Wszelkie zgłoszenia niesprawnych latarni objętych pozwem sądowym są na bieżąco ewidencjonowane, a ich naprawa zostanie zrealizowana przez miasto w sytuacji potwierdzenia tego obowiązku w rozstrzygnięciu sądowym - czytamy.

Drugą interpelację radny złożył, bo uważa, że „miasto powinno do czasu zakończenia spraw sądowych z KSM zapewnić oświetlenie mieszkańcom, tak jak to robiło wcześniej”.


Czekamy na odpowiedź. Szczegóły w relacji Marcina Glapiaka:

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Szlachetna Paczka od Urzędu Marszałkowskiego już spakowana. Pomoc płynie od 14 lat

Szlachetna Paczka od Urzędu Marszałkowskiego już spakowana. Pomoc płynie od 14 lat

2025-12-12, 17:00
Rafał Bruski skomentował odpowiedź Piotra Całbeckiego: Moim obowiązkiem jest walka o Bydgoszcz

Rafał Bruski skomentował odpowiedź Piotra Całbeckiego: Moim obowiązkiem jest walka o Bydgoszcz

2025-12-12, 16:41
Blisko 2 miliony złotych dla Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia laureatem prestiżowego konkursu [zdjęcia]

Blisko 2 miliony złotych dla Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia laureatem prestiżowego konkursu [zdjęcia]

2025-12-12, 15:54
O komputerach dla szkół i cyberbezpieczeństwie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w PR PiK

O komputerach dla szkół i cyberbezpieczeństwie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w PR PiK

2025-12-12, 15:00
Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. „Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo”

2025-12-12, 12:30
Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. Nie ma krzty prawdy

Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. „Nie ma krzty prawdy"

2025-12-12, 11:58
Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

2025-12-12, 11:12
Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

2025-12-12, 09:45
Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

2025-12-12, 09:30

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę