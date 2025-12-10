Miała składać fałszywe oskarżenia wobec Krzysztofa Brejzy. Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia

2025-12-10, 13:45  Tatiana Adonis/Redakcja
Rozpoczął się proces Agnieszki Ch. przeciwko Krzysztofowi Brejzie/fot. Tatiana Adonis

Rozpoczął się proces Agnieszki Ch. przeciwko Krzysztofowi Brejzie/fot. Tatiana Adonis

Zeznania Agnieszki Ch. stały się pretekstem do zastosowania wobec polityka Koalicji Obywatelskiej systemu szpiegowskiego Pegasus. Jej proces właśnie się rozpoczął.

Podczas środowej rozprawy w Sądzie Rejonowym kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Na procesie pojawiła się w koszulce z napisem: „Hejt w ratuszu, pamiętacie czy zapomnieliście?”.

Agnieszka Ch. była niegdyś szefową Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Jej sprawa to jeden z wątków tzw. afery fakturowej, która wybuchła w inowrocławskim urzędzie w 2017 roku. Chodziło o wyłudzenie pieniędzy z kasy miasta poprzez wystawianie fikcyjnych faktur. Wśród kilkunastu oskarżonych była Agnieszka Ch., która po zatrzymaniu zeznała, że w proceder zamieszany był także Krzysztof Brejza. Prokuratura w Słupsku uznała jednak, że zeznania te były fałszywe i działały na szkodę polityka.

Według śledczych, Agnieszka Ch. trzykrotnie wnosiła nieprawdziwe oskarżenia o wyłudzenia wobec Krzysztofa Brejzy. Kobieta nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Stwierdziła, że to była jej ocena sytuacji.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

Zeznania Agnieszki Ch. stały się pretekstem do wykorzystania wobec Krzysztofa Brejzy systemu Pegasus/fot. Tatiana Adonis

