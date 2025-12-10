Dwa wypadki jednego dnia w Bydgoszczy i Osielsku. 66-latka oraz dziecko są w szpitalu

2025-12-10, 14:40 Maciej Wilkowski/Redakcja

66-latka odniosła poważne obrażenia, a 11-latek cudem uniknął tragedii/fot. Pixabay

Bydgoscy policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch potrąceń, do których doszło wczoraj (9 grudnia) w Bydgoszczy i Osielsku. Nie wykluczają, że jedną z przyczyn mogły być trudne warunki atmosferyczne.

- Apelujemy do kierowców o ostrożność - mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy miejskiej Policji. - O ostrożności zapomniał kierujący Oplem, który wczoraj, tuż przed godziną 16:00 nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych przy ul. Kolbego w Bydgoszczy. 66-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. W tej sprawie będzie prowadzone postępowanie dotyczące wypadku - dodała.



Do drugiego incydentu doszło w Osielsku, na ul. Centralnej. - Około godziny 17:50 chłopiec wbiegł na pas ruchu, bezpośrednio pod nadjeżdżającego Volkswagena Golfa. Wszystko wydarzyło się poza przejściem dla pieszych. Jedenastolatek pozostał w szpitalu na obserwacji - mówi Lidia Kowalska.



Opady deszczu, szybko zapadający zmrok i ograniczona widoczność przysparzają problemów kierowcom i pieszym. Tylko wczoraj bydgoscy policjanci odnotowali 30 zdarzeń drogowych.