Ciężarówka wjechała blisko przejścia w 83-letnią kobietę. Potrącenie pieszej w Toruniu
Do potrącenia starszej kobiety doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej ze Żwirki i Wigury w Toruniu. Niestety 83-latka zmarła.
W kobietę wjechała ciężarówka. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że 59-letni kierujący ciężarowym mercedesem z naczepą, potrącił w rejonie przejścia dla pieszych 83-letnią kobietę - relacjonuje Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskich policjantów.
Seniorka została przetransportowana do szpitala, gdzie niestety zmarła. Jak ustalili policjanci, kierowca był trzeźwy.
Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.