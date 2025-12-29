Ciężarówka wjechała blisko przejścia w 83-letnią kobietę. Potrącenie pieszej w Toruniu

2025-12-29, 17:05  Tatiana Adonis/Redakcja
Do potrącenia starszej kobiety doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej ze Żwirki i Wigury w Toruniu. Niestety 83-latka zmarła.

W kobietę wjechała ciężarówka. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że 59-letni kierujący ciężarowym mercedesem z naczepą, potrącił w rejonie przejścia dla pieszych 83-letnią kobietę - relacjonuje Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskich policjantów.

Seniorka została przetransportowana do szpitala, gdzie niestety zmarła. Jak ustalili policjanci, kierowca był trzeźwy.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Mówi Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskich policjantów

