Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować
Do wypadku z udziałem rowerzysty i kierowcy samochodu osobowego doszło rankiem. Policjanci ustalają, jak do tego doszło.
Do wypadku doszło 8 stycznia ok. godz. 6.40. Kierująca osobówką 21-letnia kobieta, mieszkanka powiatu mogileńskiego, potrąciła rowerzystę na drodze powiatowej w Podgórzynie (powiat żniński). Nie udało się uratować życia 57-letniego mężczyzny.
- Kierująca Oplem była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania - mówi Piotr Kasprzak, oficer prasowy żnińskich policjantów.
Śledczy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Mówią o „czołowym zderzeniu” jednośladu i auta.
Wprowadzono ruch wahadłowy do ok. godz. 11.