Dwie osoby w szpitalu po wypadkach na drogach regionu. Dachowanie i spotkanie z łosiem

2025-12-27, 21:48 Damian Klich/Redakcja

Dwa wypadki na drogach regionu. Kierowcy w szpitalu/fot. ilustracyjnie

Śliska nawierzchnia już dała o sobie znać kierowcom w naszego regionu. Tylko dziś doszło do co najmniej dwóch wypadków, po których kierowcy musieli zostać przetransportowani do szpitala.

W Brankówce (pow. grudziądzki) na drodze gminnej dachowało auto. Kierowca został zabrany do szpitala. Prawdopodobnie przyczyną była śliska nawierzchnia.



Z kolei w Paparzynie (pow. chełmiński) po zderzeniu z łosiem samochód osobowy wylądował w rowie. Kierujący jest ranny i wymagał transportu do szpitala. W Paparzynie na drodze krajowej numer 55 obecnie nie ma utrudnień w ruchu.



Jak przekazali strażacy, dzisiejszy wieczór jest znacznie spokojniejszy niż wczorajszy, mimo trudnych warunków na drogach regionu. W piątek, z powodu gołoledzi doszło do serii ponad dwudziestu kolizji i wypadków.