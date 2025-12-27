Dwie osoby w szpitalu po wypadkach na drogach regionu. Dachowanie i spotkanie z łosiem
Śliska nawierzchnia już dała o sobie znać kierowcom w naszego regionu. Tylko dziś doszło do co najmniej dwóch wypadków, po których kierowcy musieli zostać przetransportowani do szpitala.
W Brankówce (pow. grudziądzki) na drodze gminnej dachowało auto. Kierowca został zabrany do szpitala. Prawdopodobnie przyczyną była śliska nawierzchnia.
Z kolei w Paparzynie (pow. chełmiński) po zderzeniu z łosiem samochód osobowy wylądował w rowie. Kierujący jest ranny i wymagał transportu do szpitala. W Paparzynie na drodze krajowej numer 55 obecnie nie ma utrudnień w ruchu.
Jak przekazali strażacy, dzisiejszy wieczór jest znacznie spokojniejszy niż wczorajszy, mimo trudnych warunków na drogach regionu. W piątek, z powodu gołoledzi doszło do serii ponad dwudziestu kolizji i wypadków.