Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

2025-12-27, 14:36  Redakcja
IMGW wydało alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem/fot. Pixabay/ilustracyjnie

IMGW wydało alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Dziś do godz. 18:00 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami mżawki i deszczu powodującymi gołoledź. Tymczasem IMGW oraz Centra Zarządzania Kryzysowego w naszym regionie ponownie ostrzegają przed oblodzeniem.

Obowiązujący aktualnie alert IMGW pierwszego stopnia ostrzega przed oblodzeniem z powodu opadu mżawki i deszczu. Dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego,
radziejowskiego, sępoleńskiego, Torunia, toruńskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.

Z kolei najnowszy alert IMGW pierwszego stopnia ostrzega przed zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg i chodników po przelotnych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Te mają prowadzić do oblodzenia. Temperatura przy gruncie spadnie nawet do -2°C. Alert IMGW obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

W ostrzeżeniu czytamy, że zjawisko będzie występować przeważnie lokalnie, zwłaszcza na mostach, wiaduktach i w obniżeniach terenu. Alert IMGW będzie obowiązywać od dziś, od godz. 18:00 do jutra, do godz. 7:00.

Region

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

2025-12-27, 17:31
W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

2025-12-27, 16:28
Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

2025-12-27, 13:22
Zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że podpali blok. Akcja policji niedaleko Nakła

Zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że podpali blok. Akcja policji niedaleko Nakła

2025-12-27, 12:01
Co zrobić z jedzeniem po świętach Podzielmy się Tu można zostawić żywność

Co zrobić z jedzeniem po świętach? Podzielmy się! Tu można zostawić żywność

2025-12-27, 10:46
Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

2025-12-27, 09:31
Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

2025-12-27, 08:02
Brukowiec wykąpany w lukrze Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

„Brukowiec" wykąpany w lukrze! Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

2025-12-26, 21:02
IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-26, 19:05

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę