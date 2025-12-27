Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

2025-12-27, 14:36 Redakcja

IMGW wydało alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Dziś do godz. 18:00 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami mżawki i deszczu powodującymi gołoledź. Tymczasem IMGW oraz Centra Zarządzania Kryzysowego w naszym regionie ponownie ostrzegają przed oblodzeniem.

Obowiązujący aktualnie alert IMGW pierwszego stopnia ostrzega przed oblodzeniem z powodu opadu mżawki i deszczu. Dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego,

radziejowskiego, sępoleńskiego, Torunia, toruńskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.



Z kolei najnowszy alert IMGW pierwszego stopnia ostrzega przed zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg i chodników po przelotnych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Te mają prowadzić do oblodzenia. Temperatura przy gruncie spadnie nawet do -2°C. Alert IMGW obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.



W ostrzeżeniu czytamy, że zjawisko będzie występować przeważnie lokalnie, zwłaszcza na mostach, wiaduktach i w obniżeniach terenu. Alert IMGW będzie obowiązywać od dziś, od godz. 18:00 do jutra, do godz. 7:00.