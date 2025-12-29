Intensywne opady, zawieje i zamiecie śnieżne! Ostrzeżenia dla naszego regionu

2025-12-29, 19:24  Redakcja
Z pierwszym atakiem zimy mieliśmy do czynienia już w listopadzie, ale śnieg szybko stopniał/fot. Magdalena Gill, Archiwum

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia, dotyczące m.in. prognozowanych w Kujawsko-Pomorskiem zamieci śnieżnych.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: brodnickiego, Grudziądza, grudziądzkiego, rypińskiego i wąbrzeskiego. Obowiązuje od godz. 6.00 we wtorek (30 grudnia) do godz. 6.00 w sylwestra (31 grudnia).

- Prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu – czytamy w komunikacie.

Obowiązują również ostrzeżenia o:

  • intensywnych opadach śniegu (powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski) – od północy 30 grudnia do 12.00 31 grudnia,
  • oblodzeniu (powiaty: nakielski, sępoleński, żniński – od godz. 19.00 - 29 grudnia do 7.00 - 30 grudnia oraz powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski - od godz. 17:00 dnia 29 grudnia do północy),
  • silnym wietrze (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski – od godz. 10.00 do 20.00 dnia 30 grudnia).

