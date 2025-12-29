Intensywne opady, zawieje i zamiecie śnieżne! Ostrzeżenia dla naszego regionu

2025-12-29, 19:24 Redakcja

Z pierwszym atakiem zimy mieliśmy do czynienia już w listopadzie, ale śnieg szybko stopniał/fot. Magdalena Gill, Archiwum

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia, dotyczące m.in. prognozowanych w Kujawsko-Pomorskiem zamieci śnieżnych.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: brodnickiego, Grudziądza, grudziądzkiego, rypińskiego i wąbrzeskiego. Obowiązuje od godz. 6.00 we wtorek (30 grudnia) do godz. 6.00 w sylwestra (31 grudnia).



- Prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu – czytamy w komunikacie.



Obowiązują również ostrzeżenia o:

