Uwaga! Znów będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

2025-12-29, 11:45  Redakcja/PAP/IMGW
W Kujawsko-Pomorskiem ponownie można spodziewać się marznących opadów. / Fot. Tomasz Kaźmierski

W Kujawsko-Pomorskiem ponownie można spodziewać się marznących opadów. / Fot. Tomasz Kaźmierski

Alert Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużony. Będzie obowiązywał do wtorku 30 grudnia do 7:00.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla łącznie 13 województw. Jeśli chodzi o kujawsko-pomorskie, oblodzenie dotyczy wszystkich powiatów, natomiast opady marznące z wyłączeniem pięciu na północnym wschodzie regionu.

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około -3 st. C, temperatura przy gruncie do około -7. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia.

Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godz. 15:00 do wtorku 30 grudnia do godz. 7:00.

Później już pojawił się kolejny komunikat, dotyczy on m.in. wschodnią część naszego województwa. IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a także zamieciami śnieżnymi. Instytut prognozuje opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, a lokalnie do około 50 centymetrów. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek możliwe są burze. Na terenach, na których możliwe są zamiecie śnieżne, mogą pojawić się opady śniegu z towarzyszącym wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenia obowiązują od północy z poniedziałku na wtorek do środy 31 grudnia do godz. 12:00.

