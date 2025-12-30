Śnieżne zawieje, zamiecie i oblodzenie w regionie! Aktualne ostrzeżenie dla Pomorza i Kujaw
Wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego przekazał najnowsze alerty pogodowe. W większości powiatów należy spodziewać się ataku zimy. Szczegóły niżej.
Zawieje/zamiecie śnieżne (stopień 2)
- powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski
- od godz. 6:00 30.12.2025 do godz. 6:00 31.12.2025
- Prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.
- powiaty: brodnicki, grudziądzki
- od godz. 9:57 30.12.2025 do godz. 12:00 31.12.2025
- Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm.
Intensywne opady śniegu (stopień 1)
- powiaty: Grudziądz, rypiński, wąbrzeski
- od godz. 00:00 30.12.2025 do godz. 12:00 31.12.2025
- Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm, lokalnie do około 25 cm.
- powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski
- od godz. 16:00 30.12.2025 do godz. 6:00 31.12.2025
- Prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.
- powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski
- od godz. 10:00 30.12.2025 do godz. 20:00 30.12.2025
- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.