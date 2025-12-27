Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

2025-12-27, 13:22 Damian Klich/Redakcja

KWP w Bydgoszczy podsumowuje sytuację na drogach w święta/fot. Freepik/ilustracyjnie

Okres świąt Bożego Narodzenia przyniósł ze sobą niebezpieczną dla kierowców pogodę. We znaki dało się oblodzenie i gołoledź, które przyczyniły się do wypadków i kolizji w naszym regionie. Całe szczęście, obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przypomina jednak, że długi weekend się jeszcze nie skończył. Jednocześnie podsumował wyjazdy świąteczne i sytuację na drogach Pomorza i Kujaw. - Podczas świąt na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do trzech wypadków drogowych, w których ranne zostały cztery osoby - informuje oficer prasowy. - Najważniejsze jednak, że nie odnotowaliśmy żadnych wypadków śmiertelnych - dodaje.



W związku z trwającym świątecznym czasem, nadkom. Przemysław Słomski, w imieniu KWP w Bydgoszczy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Ma to związek z trudną sytuacją pogodową. - Miejscami występuje oblodzenie, zwłaszcza na mostach, wiaduktach oraz drogach - podkreśla. - Przypominamy o dostosowaniu prędkości do warunków atmosferycznych, zachowaniu bezpiecznych odstępów oraz ostrożności wobec pieszych - dodaje oficer prasowy.



Z powodu złych warunków na drodze, w ciągu ostatniej doby doszło do około dwudziestu wypadków i kolizji. Gołoledź może się dzisiaj utrzymać przez cały dzień.