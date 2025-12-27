Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

2025-12-27, 13:22  Damian Klich/Redakcja
KWP w Bydgoszczy podsumowuje sytuację na drogach w święta/fot. Freepik/ilustracyjnie

KWP w Bydgoszczy podsumowuje sytuację na drogach w święta/fot. Freepik/ilustracyjnie

Okres świąt Bożego Narodzenia przyniósł ze sobą niebezpieczną dla kierowców pogodę. We znaki dało się oblodzenie i gołoledź, które przyczyniły się do wypadków i kolizji w naszym regionie. Całe szczęście, obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przypomina jednak, że długi weekend się jeszcze nie skończył. Jednocześnie podsumował wyjazdy świąteczne i sytuację na drogach Pomorza i Kujaw. - Podczas świąt na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do trzech wypadków drogowych, w których ranne zostały cztery osoby - informuje oficer prasowy. - Najważniejsze jednak, że nie odnotowaliśmy żadnych wypadków śmiertelnych - dodaje.

W związku z trwającym świątecznym czasem, nadkom. Przemysław Słomski, w imieniu KWP w Bydgoszczy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Ma to związek z trudną sytuacją pogodową. - Miejscami występuje oblodzenie, zwłaszcza na mostach, wiaduktach oraz drogach - podkreśla. - Przypominamy o dostosowaniu prędkości do warunków atmosferycznych, zachowaniu bezpiecznych odstępów oraz ostrożności wobec pieszych - dodaje oficer prasowy.

Z powodu złych warunków na drodze, w ciągu ostatniej doby doszło do około dwudziestu wypadków i kolizji. Gołoledź może się dzisiaj utrzymać przez cały dzień.

Mówi nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz

Region

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

2025-12-27, 17:31
W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

2025-12-27, 16:28
Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

2025-12-27, 14:36
Zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że podpali blok. Akcja policji niedaleko Nakła

Zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że podpali blok. Akcja policji niedaleko Nakła

2025-12-27, 12:01
Co zrobić z jedzeniem po świętach Podzielmy się Tu można zostawić żywność

Co zrobić z jedzeniem po świętach? Podzielmy się! Tu można zostawić żywność

2025-12-27, 10:46
Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

2025-12-27, 09:31
Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

2025-12-27, 08:02
Brukowiec wykąpany w lukrze Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

„Brukowiec" wykąpany w lukrze! Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

2025-12-26, 21:02
IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-26, 19:05

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę