Trzy osoby zostały ranne w wypadku pod Łabiszynem. Auto wpadło do rowu i na drzewo

2025-12-25, 17:50 Agata Raczek/Redakcja

Wypadek pod Łabiszynem. Były utrudnienia w ruchu/fot. radiopik.pl

W Wielkim Sosnowcu doszło do wypadku. Jedną z poszkodowanych osób do szpitala przetransportował ratowniczy śmigłowiec.

- Około godziny 15:50, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Wielki Sosnowiec - mówi Piotr Kasprzak ze żnińskiej policji. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem toyota 52-letnia mieszkanka powiatu inowrocławskiego, z nieustalonej przyczyny zjechała na lewą stronę drogi, następnie wpadła do rowu i zderzyła się z drzewem. Pojazdem podróżowały trzy osoby, którym została udzielona pomoc medyczna. Kierująca była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami. Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie.



W miejscu zdarzenia (na 25 km DW246) kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu.