Trzy osoby zostały ranne w wypadku pod Łabiszynem. Auto wpadło do rowu i na drzewo
W Wielkim Sosnowcu doszło do wypadku. Jedną z poszkodowanych osób do szpitala przetransportował ratowniczy śmigłowiec.
- Około godziny 15:50, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Wielki Sosnowiec - mówi Piotr Kasprzak ze żnińskiej policji. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem toyota 52-letnia mieszkanka powiatu inowrocławskiego, z nieustalonej przyczyny zjechała na lewą stronę drogi, następnie wpadła do rowu i zderzyła się z drzewem. Pojazdem podróżowały trzy osoby, którym została udzielona pomoc medyczna. Kierująca była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami. Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
W miejscu zdarzenia (na 25 km DW246) kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu.