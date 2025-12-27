Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

2025-12-27, 09:31 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. Marcin Doliński, Archiwum

Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tworzą nowatorskie rozwiązanie dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu. To specjalne gogle 3D.

Pacjent zakładając gogle, znajdzie się w szpitalnym ogrodzie. Dodajmy, że atutem lecznicy w Świeciu jest malowniczy krajobraz dookoła placówki.



Jak mówi profesor Dariusz Mikołajewski, kierownik Katedry Systemów Inteligentnych i Teleinformatyki na Wydziale Informatyki UKW - prace trwają, prototyp będzie gotowy w styczniu.



- Na początek będzie obraz, ale docelowo być może jeszcze dźwięk i zapach. Jesteśmy na takim etapie, że te miejsca zostały zarówno sfilmowane, jak i przeszliśmy przez nie fizycznie, żeby wiedzieć, jak ścieżka wygląda - opowiada profesor.



Cała rozmowa z prof. Dariuszem Mikołajewskim poniżej.