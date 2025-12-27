Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

2025-12-27, 17:31  Marcin Glapiak/Redakcja
Zimą koty potrzebują opieki/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Zimą koty potrzebują opieki/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Minusowe temperatury, brak pożywienia i dostępu do wody sprawiają, że zima to szczególnie trudny czas dla wolno żyjących kotów. Inowrocławska Fundacja Zwierzoluby prosi mieszkańców o codzienną troskę wobec bezdomnych zwierząt.

Paulina Hańska z Fundacji podaje, w jaki sposób można pomóc kotom w potrzebie. - Możemy im zasponsorować ocieplane domki, w których koty będą mogły się schronić - mówi. - Wbrew pozorom koty bardzo ciężko znoszą niskie temperatury - dodaje członkini Fundacji.

Paulina Hańska mówi również, że powinniśmy dokarmiać koty wysokomięsną karmą. - Najlepszą pomocą jest jednak adopcja - przyznaje. Istotne jest także niezamykanie piwnic. - Prosimy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, żeby umożliwiły, przynajmniej w okresie zimowym, pozostawianie okienek piwnicznych otwartych, żeby te zwierzęta mogły się schronić i przeżyć zimę - apeluje Fundacja Zwierzoluby.

Mówi Paulina Hańska z Fundacji Zwierzoluby

