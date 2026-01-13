Coraz częstsze wypadki z udziałem zwierząt. Jak postępować w takiej sytuacji?

2026-01-13, 20:19  Monika Siwak/Redakcja
Jak postępować w sytuacji, w której potrącimy zwierzę na drodze?/fot. Freepik/ilustracyjnie

Jak postępować w sytuacji, w której potrącimy zwierzę na drodze?/fot. Freepik/ilustracyjnie

Rośnie liczba osób, które decydują się na zamieszkanie na terenach leśnych i wiejskich. Z tego powodu coraz częściej dochodzi również do spotkań z dzikimi zwierzętami. Niestety, więcej również słyszy się o wypadkach z ich udziałem.

Mignięcie kawałka ciemnego futra i może być o krok od tragedii. Wypadki z udziałem dzikich zwierząt są coraz częstsze. W 2025 roku było ich w naszym regionie 2013. To o ponad 100 więcej niż rok wcześniej! Wskutek tego typu incydentu w poprzednim roku jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych.

W sytuacji zderzenia ze zwierzęciem musimy powiadomić służby. Jak konkretnie należy postępować? - Zatrzymajmy się pojazdem w bezpiecznym miejscu, włączmy światła awaryjne i oznakujmy obszar zdarzenia, wystawiając trójkąt - radzi asp. Michał Robakowski z zespołu prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Jeżeli zwierzę jest na jezdni, nie zbliżajmy się do niego. Zestresowane, ranne może zachowywać się agresywnie. Wezwijmy wtedy odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 - dodaje.

Za nieudzielenie pomocy grozi grzywna. - Na kierującym pojazdem ciąży obowiązek udzielenia pomocy - mówi asp. Michał Robakowski. - Kto się z niego nie wywiąże, podlega odpowiedzialności za wykroczenie, za które jest przewidziana kara aresztu bądź grzywny nawet do 5000 złotych. Jednak samo wezwanie odpowiednich służb skutkuje tym, że nie ponosimy odpowiedzialności - informuje.

Ponadto, jeśli ktoś potrąci naszego kota czy psa i jego samochód będzie zniszczony, może zażądać od nas odszkodowania za złamanie obowiązku dopilnowania zwierzęcia.

Relacja Moniki Siwak

Region

Przekaż dalej Cyrkularna wymiana rzeczy. Studenci UKW zapraszają do Młynów Rothera

„Przekaż dalej! Cyrkularna wymiana rzeczy”. Studenci UKW zapraszają do Młynów Rothera

2026-01-13, 21:21
84-letnia pensjonariuszka z demencją opuściła dom opieki społecznej. Znaleziono ją martwą

84-letnia pensjonariuszka z demencją opuściła dom opieki społecznej. Znaleziono ją martwą

2026-01-13, 20:50
Sprawa śmierci 19-letniego Aleksandra S. Prezydent Grudziądza wydał oświadczenie

Sprawa śmierci 19-letniego Aleksandra S. Prezydent Grudziądza wydał oświadczenie

2026-01-13, 19:39
Dwa samorządy wybudują ścieżkę pieszo-rowerową w Borach Tucholskich. Połączy Świecie i Laskowice

Dwa samorządy wybudują ścieżkę pieszo-rowerową w Borach Tucholskich. Połączy Świecie i Laskowice

2026-01-13, 19:03
Magazyn obrony cywilnej powstał w Rypinie. Budowa pochłonęła ponad milion złotych [zdjęcia]

Magazyn obrony cywilnej powstał w Rypinie. Budowa pochłonęła ponad milion złotych [zdjęcia]

2026-01-13, 18:30
Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty i matury. Bydgoska SP 58 przeprowadzi je dwa razy

Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty i matury. Bydgoska SP 58 przeprowadzi je dwa razy

2026-01-13, 17:32
Wyrok w procesie Jarosława Kaczyńskiego odroczony. Dotyczy oskarżeń w kierunku Krzysztofa Brejzy

Wyrok w procesie Jarosława Kaczyńskiego odroczony. Dotyczy oskarżeń w kierunku Krzysztofa Brejzy

2026-01-13, 16:39
Toruń. Miał w aucie 2 tysiące nielegalnych paczek papierosów. Stracił cały towar [zdjęcia]

Toruń. Miał w aucie 2 tysiące nielegalnych paczek papierosów. Stracił cały towar [zdjęcia]

2026-01-13, 15:41
Na chodnikach i ulicach znów zrobi się ślisko. Jest ostrzeżenie przed gołoledzią

Na chodnikach i ulicach znów zrobi się ślisko. Jest ostrzeżenie przed gołoledzią

2026-01-13, 14:52

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę