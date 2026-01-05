Mróz to zagrożenie dla psów. „Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę”

2026-01-05, 11:45  Marcin Doliński/Redakcja
Zima to trudny czas dla zwierząt, zwłaszcza psów, które spędzają dni i noce na zewnątrz/ fot. Ömer Derinyar, Pexels

Zima to trudny czas dla zwierząt, zwłaszcza psów, które spędzają dni i noce na zewnątrz/ fot. Ömer Derinyar, Pexels

Zima nie odpuszcza, robi się coraz zimniej. W tym czasie pamiętajmy o naszych czworonogach. Właściciel ma konkretne obowiązki. Rozmawiamy o tym z Anną Sargalską, lekarką weterynarii.

Zima to trudny czas dla zwierząt, zwłaszcza psów, które spędzają dni i noce na zewnątrz.

- Daleka droga do tego, by każdy pies miał ciepłą budę dostosowaną do jego wielkości, by nie był uwiązany na łańcuchu, by mógł siedzieć w przestronnym kojcu - mówi Anna Sargalska, lekarka weterynarii.

Zwraca uwagę na to, że regulacje dotyczące długości łańcuchów i zasad trzymania psów na uwięzi to martwe prawo.

- Nikt tego nie przestrzega: ani długości łańcucha, ani tego, że pies powinien być z tego łańcucha spuszczany raz na jakiś czas. Psy często spędzają całe życie przypięte do budy nędznej jakości, na za krótkim łańcuchu, a w misce mają zamarzniętą wodę - mówi Anna Sargalska. - O tej porze roku to bardzo ważne: budy powinny być ocieplone, jeśli nie porządnie, styropianem, to chociaż grubą warstwą słomy. A oprócz tego ciepła woda musi być dolewana przynajmniej dwa - trzy razy dziennie, zwierzęciu powinniśmy podać ciepły posiłek - dodaje.

Jeśli zobaczymy ranne, zmarznięte, głodne zwierzę domowe zimą, powinniśmy wezwać pomoc, np. dzwoniąc pod numer alarmowy straży miejskiej - 986, a gdy takiej instytucji w miejscowości nie ma - do urzędu gminy czy lokalnego schroniska.

O to, by w mroźne dnia pamiętać o potrzebach domowych pupili, przypominają także bydgoscy urzędnicy - po zimowym spacerze z psem po mieście warto umyć mu łapy.

- Sól stosowana na ulicach może podrażnić łapy i spowodować uraz. Bardzo często początkowo maleńkie, niewidoczne pęknięcia ropieją i przechodzą w stan zapalny - przestrzegają.

Pamiętajmy również o bezdomnych kotach, w mroźne dni szukają nie tylko jedzenia, ale i ciepłego schronienia.

- Karmiciele wolno żyjących kotów powinni sprawdzić ściółkę w kocich budkach. Słoma i polarowa tkanina to bardzo dobre materiały izolacyjne na zimne dni. W tym czasie lepsza niż mokra jest dla kotów sucha karma, bo nie zamarza. Kotom trzeba zapewnić ciepłą wodę do picia - radzą bydgoscy urzędnicy.

Mówi Anna Sargalska, lekarka weterynarii

Region

Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. Był rektorem ćwierćwiecza

Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. „Był rektorem ćwierćwiecza”

2026-01-05, 12:35
Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

2026-01-05, 10:30
Orszaki Trzech Króli coraz bliżej. Przez region przejdzie kilka uroczystych korowodów

Orszaki Trzech Króli coraz bliżej. Przez region przejdzie kilka uroczystych korowodów

2026-01-05, 09:55
Nie ma wypłat na czas. Rok zakończyliśmy decyzjami płacowymi na prawie 15 milionów złotych [Rozmowa Dnia]

Nie ma wypłat na czas. „Rok zakończyliśmy decyzjami płacowymi na prawie 15 milionów złotych” [Rozmowa Dnia]

2026-01-05, 08:55
Nawet nie wie człowiek, na co patrzeć. Tak było na Zlocie Resorówek w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Nawet nie wie człowiek, na co patrzeć”. Tak było na Zlocie Resorówek w Inowrocławiu [zdjęcia]

2026-01-05, 07:55
Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

2026-01-05, 07:00
Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi

Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi!

2026-01-04, 21:36
Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia, wideo]

Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix! Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia, wideo]

2026-01-04, 20:30
Nie jest im zimno Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad Jeziorem Chełmżyńskim [zdjęcia]

Nie jest im zimno? Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad Jeziorem Chełmżyńskim [zdjęcia]

2026-01-04, 19:11

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę