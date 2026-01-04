Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi!

2026-01-04, 21:36  Redakcja
Zima w Bydgoszczy/ Fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

W nocy z niedzieli na poniedziałek chmury będą się przeplatać z rozpogodzeniami i w drugiej połowie nocy na południu i zachodzie regionu może lokalnie słabo poprószyć śnieg. W dzień mróz zelżeje.

Noc będzie zimna ze spadkami temperatury do -7 st. na północnym zachodzie i do -5/-3 st.
Południowo zachodni wiatr będzie słaby, czasami umiarkowany, o prędkości do 25 km/h. Obniżone ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć poziomie 1007 hPa. Pogoda będzie obojętna dla naszego samopoczucia.

  • Bydgoszcz -6
  • Toruń -5
  • Włocławek -4
  • Grudziądz -7/-6
  • Inowrocław -5
  • Świecie -6
  • Żnin -3
  • Brodnica -6
  • Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Tuchola -7/-6
W poniedziałek do południa lokalnie i sporadycznie może słabo poprószyć. Z biegiem dnia od strony południowej chmur coraz mniej i częściej zaświeci Słońce.
Przez cały dzień utrzyma się słaby mróz na poziomie -3; -2 st. Południowo zachodni wiatr będzie słaby o prędkości do 20 km/h.
Ciśnienie atmosferyczne będzie się stabilizować na poziomie 1008 hPa. Pogoda będzie korzystna dla naszego samopoczucia.
  • Bydgoszcz -3
  • Toruń -2
  • Włocławek -2
  • Grudziądz -3
  • Inowrocław -2
  • Świecie -3
  • Żnin -2
  • Brodnica -3
  • Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Tuchola -3
Kolejne dni z nasilającym się mrozem. Policja apeluje, aby zwracać uwagę na osoby, które dłużej przebywają na dworze. Od listopada do 3 stycznia z wychłodzenia w kraju zmarło 10 osób.

Prognozę pogody przygotował Rafał Maszewski.

