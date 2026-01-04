Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi!

2026-01-04, 21:36 Redakcja

Zima w Bydgoszczy/ Fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

W nocy z niedzieli na poniedziałek chmury będą się przeplatać z rozpogodzeniami i w drugiej połowie nocy na południu i zachodzie regionu może lokalnie słabo poprószyć śnieg. W dzień mróz zelżeje.

Noc będzie zimna ze spadkami temperatury do -7 st. na północnym zachodzie i do -5/-3 st.

Południowo zachodni wiatr będzie słaby, czasami umiarkowany, o prędkości do 25 km/h. Obniżone ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć poziomie 1007 hPa. Pogoda będzie obojętna dla naszego samopoczucia.



Bydgoszcz -6

Toruń -5

Włocławek -4

Grudziądz -7/-6

Inowrocław -5

Świecie -6

Żnin -3

Brodnica -6

Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Tuchola -7/-6