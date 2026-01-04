Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi!
W nocy z niedzieli na poniedziałek chmury będą się przeplatać z rozpogodzeniami i w drugiej połowie nocy na południu i zachodzie regionu może lokalnie słabo poprószyć śnieg. W dzień mróz zelżeje.
Noc będzie zimna ze spadkami temperatury do -7 st. na północnym zachodzie i do -5/-3 st.
Południowo zachodni wiatr będzie słaby, czasami umiarkowany, o prędkości do 25 km/h. Obniżone ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć poziomie 1007 hPa. Pogoda będzie obojętna dla naszego samopoczucia.
- Bydgoszcz -6
- Toruń -5
- Włocławek -4
- Grudziądz -7/-6
- Inowrocław -5
- Świecie -6
- Żnin -3
- Brodnica -6
- Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Tuchola -7/-6
Przez cały dzień utrzyma się słaby mróz na poziomie -3; -2 st. Południowo zachodni wiatr będzie słaby o prędkości do 20 km/h.
Ciśnienie atmosferyczne będzie się stabilizować na poziomie 1008 hPa. Pogoda będzie korzystna dla naszego samopoczucia.
- Bydgoszcz -3
- Toruń -2
- Włocławek -2
- Grudziądz -3
- Inowrocław -2
- Świecie -3
- Żnin -2
- Brodnica -3
- Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Tuchola -3
Prognozę pogody przygotował Rafał Maszewski.