Obserwacje astronomiczne na tucholskim rynku. Będzie można podziwiać zimowe niebo

Obserwacje będą skupione na Jowiszu, który zaczyna dominować na niebie. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Data wydarzenia nie jest przypadkowa. W sobotę (3.01) nasza planeta znajdzie się najbliżej Słońca.

- Zima to najlepszy czas na obserwacje astronomiczne. Po pierwsze bardzo szybko robi się ciemno na dworze, dzięki czemu możemy w miarę ludzkich porach obserwować niebo. Po drugie - niebo zimowe na północnej półkuli jest o wiele ciekawsze - twierdzi Mikołaj Janowic, organizator, który na co dzień jest koordynatorem Astrobazy w Gostycynie. - Nasze obserwacje będą skupione na Jowiszu, ponieważ zaczyna dominować na niebie. Jest trzecim - po Słońcu i Książycu, najjaśniejszym obiektem. Do tego mamy dziś pierwszą w tym roku pełnię Księżyca.



Powodzenie obserwacji zależy od pogody - dodaje Mikołaj Janowic. W przypadku zachmurzenia będzie można posłuchać prelekcji o współczesnych osiągnięciach w astronomii i „pokręcić teleskopem".



Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 przy tucholskiej fontannie. Potrwa do godz. 21.