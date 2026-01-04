Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix! Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia, wideo]

2026-01-04, 20:30  Robert Duliński/Redakcja
Stok narciarski w Unisławiu był w weekend oblegany przez miłośników białego szaleństwa/fot. Robert Duliński

Stok narciarski w Unisławiu był w weekend oblegany przez miłośników białego szaleństwa/fot. Robert Duliński

Sprzyjające warunki pogodowe spowodowały, że stok narciarski w Unisławiu był w weekend oblegany przez miłośników białego szaleństwa. Jedni zjeżdżali na nartach, inni na desce.

Oprócz osób, dla których uprawianie tego sportu nie jest niczym trudnym, na stoku można było zaobserwować osoby zaczynające swoją przygodę z narciarstwem. Wszystko to działo się pod okiem instruktora, Filipa Musiała.

- Żeby zacząć jeździć na nartach, nie trzeba wiele. Najważniejsze są chęci i dwie sprawne nogi. Trzeba po prostu przyjść na stok, wypożyczyć sprzęt. Można na początek samemu spróbować lub skorzystać z pomocy instruktora. Stok działa od wielu lat i co roku jest otwarty. Jeśli dobrze pamiętam, tylko przez jeden sezon był zamknięty. Warto skorzystać, dopóki leży śnieg, szczególnie ten prawdziwy. Zapraszamy do zjeżdżania. W tygodniu jest mniej ludzi, więcej w weekend.

- Chociaż zimno, to człowiekowi jest ciepło. Byłam zaskoczona, gdy kiedyś utworzono tu wyciąg. Ta górka jest fantastyczna do nauki, bo nie ma dużego nachylenia. Warunki są świetne. Dobrze, że właściciele jednak inwestują i naśnieżają stok, jeżeli tylko jest to możliwe i pilnują wszystkiego, gdy sezon się zaczyna.
- Super sprawa. Proszę zobaczyć, ile tu dzisiaj jest ludzi...

Pomimo dobrej zabawy nie obeszło się bez przykrych incydentów. Na skutek upadku jeden ze zjeżdżających doznał kontuzji nogi. Mężczyźnie udzielili pomocy medycy wezwani na miejsce.

Stok narciarski w Unisławiu był w weekend oblegany przez miłośników białego szaleństwa/fot. Robert Duliński

