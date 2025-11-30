Tak uczniowie widzą kosmos. Nagrody Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego [wyniki]

2025-11-30, 16:44 Michał Zaręba/Redakcja

XII Wojewódzki Konkursu Astronomiczny im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej/fot.kpcei.pl

Projekty badawcze i oryginalne pomysły artystyczne oraz dziennikarskie zgłosili uczniowie na XII Wojewódzki Konkursu Astronomicznego im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej. W jury zasiadał nasz redakcyjny kolega Piotr Majewski, współprowadzący w PR PiK audycję „Radio Planet i Komet”.

Michał Zaręba rozmawiał z uczestnikami i przewodniczącym Kapituły Konkursu prof. Maciejem Mikołajewskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.



- Obejrzeliśmy kilka bardzo ciekawych reportaży z obydwu grup wiekowych mówi prof. Maciej Mikołajewski. - Również dzieci ze szkoły podstawowej zaprezentowały kilka pięciominutowych filmów dokumentalnych. Niektóre były szalenie odkrywcze, rzeczywiście dzieci i młodzież potrafiły pokazać nam coś bardzo ciekawego, na przykład odkryć postać polarnika Arctowskiego, który, jak się okazało, był uczniem mojej szkoły w Inowrocławiu. W XIX wieku ukończył obecne Liceum im Jana Kasprowicza, wtedy szkołę niemiecką.



- Jestem z Krzywosądzy, uczęszczam do klasy ósmej szkoły podstawowej. Moja praca miała tytuł „Zmienny księżyc. Badanie kształtu orbity Księżyca i zmian wielkości jego tarczy na niebie". Zacząłem ją robić w wakacje, a skończyłem w październiku. Chciałem udowodnić, że pozorna średnica tarczy księżyca się zmienia, i że jest to związane z kształtem orbity księżyca. Zainspirował mnie pan od fizyki - mówił Igor Szatkowski.



Więcej w relacji Michała Zaręby.





Różne oblicza księżyca Oliwii Jaskulskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy przekonały Jury w kategorii projekt badawczy.

Maria Kozubowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie była bezkonkurencyjna w kategorii dziennikarskiej i artystycznej.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wygrała praca zespołowa Emilii Procek i Damiana Dąbrowskiego z Inowrocławia o Henryku Arctowskim.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.