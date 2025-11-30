Każdy dzień jest dobry na pomaganie. Charytatywny kalendarz już gotowy. Kupujcie!

2025-11-30, 13:10  Tatiana Adonis/Redakcja
Na pomysł kalendarza wpadł społecznik i przedsiębiorca, Adam Goździewski (z lewej). Obok Michał Filipek-Kaźmierczak, uczeń „Budowlanki", który także wspiera projekt/fot. Tatiana Adonis

Na pomysł kalendarza wpadł społecznik i przedsiębiorca, Adam Goździewski (z lewej). Obok Michał Filipek-Kaźmierczak, uczeń „Budowlanki", który także wspiera projekt/fot. Tatiana Adonis

Znani bydgoszczanie na kartach trzeciej edycji kalendarza charytatywnego. Każdy może go kupić i w ten sposób wesprzeć Rodzinny Dom Dziecka. Kalendarz powstał pod hasłem „Bydgoszcz inspiruje".

Jego pomysłodawcą jest społecznik i przedsiębiorca, Adam Goździewski.
- Mamy dwunastu ambasadorów, jak zawsze są to osoby z różnych światów. Jest Marika Jóźwiak, pani architekt i osobowość telewizyjna, mamy Dorotę Kuźnicką, która projektuje m.in. piękne torebki, buty, mamy proboszcza bazyliki, ks. Sławomira Bara.

W gronie bohaterów zdjęć znalazł się także żużlowiec Wiktor Przyjemski, czy współwłaścicielka bydgoskiej cukierni, Aleksandra Sowa.

Sesje odbyły się m.in. na Wyspie Młyńskiej, przed nowym kampusem Akademii Muzycznej, czy na nabrzeżu Wisły w Fordonie. Za zdjęcia odpowiadała Katarzyna Sobieralska. - Kasia uratowała ten projekt. Mieliśmy problem z fotografami, a Kasia zrobiła to całkowicie pro bono - podkreśla Adam Goździewski.

Prace nad tym dziełem wsparli także uczniowie bydgoskiej „Budowlanki" m.in. Michał Filipek-Kazimierczak. - Teraz jestem już na etapie montowania filmików promocyjnych kalendarza.

Wydawnictwo jest gotowe - powstawało od maja. Wydrukowano tysiąc egzemplarzy.

Kalendarz kosztuje 25 zł. Cały dochód trafi do podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Bydgoszczy.


Tam można kupić kalendarz:
  • Andrexim hurtownia budowlana, ul. Boya Żeleńskiego 1
  • Pizzeria Jolanta, ul. Jagiellońska 58
  • ProjektoDruk.pl, ul.Szumana 17
  • Atelier Wizerunku AWMA, ul. Podwale 11/2
  • Wszelkie informacje i kolejne punkty sprzedaży będą aktualizowane na Facebooku - #bydgoszczinspiruje

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Gepard, Bawół, Jaguar i ich pięciu kolegów na straży włocławskiej zapory. Połamią lód

Gepard, Bawół, Jaguar i ich pięciu „kolegów" na straży włocławskiej zapory. Połamią lód

2025-11-30, 12:00
Archeolodzy odsłonili, fani historii odwiedzili. Spacer po terenie dawnego zamku bydgoskiego

Archeolodzy odsłonili, fani historii odwiedzili. Spacer po terenie dawnego zamku bydgoskiego

2025-11-30, 11:12
W sobotnim pożarze rodzina straciła nowy dom i cały dobytek. Gmina Kruszwica i szkoła ogłaszają zbiórkę [zdjęcia]

W sobotnim pożarze rodzina straciła nowy dom i cały dobytek. Gmina Kruszwica i szkoła ogłaszają zbiórkę [zdjęcia]

2025-11-30, 10:10
Piękno się nie starzeje Kandydatki do tytułu Miss 80 już szykują się do finału [zdjęcia]

Piękno się nie starzeje! Kandydatki do tytułu Miss 80+ już szykują się do finału [zdjęcia]

2025-11-30, 10:00
Płomienie obchodzą 45-lecie istnienia. Jubileusz uczczony koncertem w Moderator Arenie

„Płomienie” obchodzą 45-lecie istnienia. Jubileusz uczczony koncertem w Moderator Arenie

2025-11-30, 09:10
W całej Polsce trwa Świąteczna zbiórka żywności. Jak z zaangażowaniem w naszym regionie [SONDA]

W całej Polsce trwa „Świąteczna zbiórka żywności”. Jak z zaangażowaniem w naszym regionie? [SONDA]

2025-11-30, 07:45
Chętni uczyli się radzić sobie z kryzysem. W Toruniu trwały szkolenia programu W gotowości

Chętni uczyli się radzić sobie z kryzysem. W Toruniu trwały szkolenia programu „W gotowości”

2025-11-29, 22:10
W Olszewce powstaje dom dla samotnych. Caritas prosi o wsparcie przy pracach

W Olszewce powstaje dom dla samotnych. Caritas prosi o wsparcie przy pracach

2025-11-29, 20:44
Bydgoszcz chce wspólnie walczyć o tańszą energię. Powstaje specjalne porozumienie

Bydgoszcz chce wspólnie walczyć o tańszą energię. Powstaje specjalne porozumienie

2025-11-29, 19:53

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę