Każdy dzień jest dobry na pomaganie. Charytatywny kalendarz już gotowy. Kupujcie!

2025-11-30, 13:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Na pomysł kalendarza wpadł społecznik i przedsiębiorca, Adam Goździewski (z lewej). Obok Michał Filipek-Kaźmierczak, uczeń „Budowlanki", który także wspiera projekt/fot. Tatiana Adonis

Znani bydgoszczanie na kartach trzeciej edycji kalendarza charytatywnego. Każdy może go kupić i w ten sposób wesprzeć Rodzinny Dom Dziecka. Kalendarz powstał pod hasłem „Bydgoszcz inspiruje".

Jego pomysłodawcą jest społecznik i przedsiębiorca, Adam Goździewski.

- Mamy dwunastu ambasadorów, jak zawsze są to osoby z różnych światów. Jest Marika Jóźwiak, pani architekt i osobowość telewizyjna, mamy Dorotę Kuźnicką, która projektuje m.in. piękne torebki, buty, mamy proboszcza bazyliki, ks. Sławomira Bara.



W gronie bohaterów zdjęć znalazł się także żużlowiec Wiktor Przyjemski, czy współwłaścicielka bydgoskiej cukierni, Aleksandra Sowa.



Sesje odbyły się m.in. na Wyspie Młyńskiej, przed nowym kampusem Akademii Muzycznej, czy na nabrzeżu Wisły w Fordonie. Za zdjęcia odpowiadała Katarzyna Sobieralska. - Kasia uratowała ten projekt. Mieliśmy problem z fotografami, a Kasia zrobiła to całkowicie pro bono - podkreśla Adam Goździewski.



Prace nad tym dziełem wsparli także uczniowie bydgoskiej „Budowlanki" m.in. Michał Filipek-Kazimierczak. - Teraz jestem już na etapie montowania filmików promocyjnych kalendarza.



Wydawnictwo jest gotowe - powstawało od maja. Wydrukowano tysiąc egzemplarzy.



Kalendarz kosztuje 25 zł. Cały dochód trafi do podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Bydgoszczy.





Tam można kupić kalendarz:

Andrexim hurtownia budowlana, ul. Boya Żeleńskiego 1

Pizzeria Jolanta, ul. Jagiellońska 58

ProjektoDruk.pl, ul.Szumana 17

Atelier Wizerunku AWMA, ul. Podwale 11/2

Wszelkie informacje i kolejne punkty sprzedaży będą aktualizowane na Facebooku - #bydgoszczinspiruje