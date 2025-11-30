Zbiórka dla dzieci, których rodzice są m.in. w śpiączce. O dar serca prosi Fundacja Światło

2025-11-30, 15:50  Michał Zaręba/Redakcja
Dzieci chorujących rodziców dostaną świąteczne paczki. Zbiórkę prowadzi Fundacja Światło z Torunia/fot. Pixabay

Dzieci chorujących rodziców dostaną świąteczne paczki. Zbiórkę prowadzi Fundacja Światło z Torunia/fot. Pixabay

Trwa świąteczna zbiórka dla „śpiochów" i dzieci podopiecznych Fundacji Świtało w Toruniu. Torunianie mogą przynosić przybory szkolne i żywność o długim terminie przydatności.

- W naszej zbiórce w tym roku bierze udział wiele toruńskich szkół. Zbieramy przede wszystkim zabawki, artykuły szkolne, artykuły codziennego użytku - koszulki, skarpety, czyli to, czego tak naprawdę te dzieci potrzebują. Niestety, ich rodzice często są w trudnej sytuacji zdrowotnej. Niekiedy leżą u nas na oddziale, bądź są pod opieką naszej fundacji, przez co środki materialne często są ograniczone. A my chcemy troszeczkę im ulżyć i pomóc podczas tych Świąt.

- Podczas spotkań z naszymi podopiecznymi cieszy każdy najmniejszy postęp, każdy progres: uśmiech na twarzy na przykład, spojrzenie w kierunku terapeuty. Każdy najmniejszy przejaw powrotu do normalnego życia to jest ogromny wysiłek dla naszych pacjentów.

Mówiły Wiktoria Matuszak, kierownik wolontariatu w Fundacji Świtało i Hanna Lis logopeda. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie fundacji i na Facebooku.

Relacja Michała Zaręby

