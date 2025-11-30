Społecznicy szukają kuchni w centrum miasta, by gotować w niej zupę dla ubogich!

2025-11-30, 18:50  Tatiana Adonis/Redakcja
Kolejka po „Zupę pod Blankami"/fot. Joanna Czerska-Thomas/Facebook

Kolejka po „Zupę pod Blankami"/fot. Joanna Czerska-Thomas/Facebook

Bydgoscy społecznicy, którzy co sobotę rozdają potrzebującym ciepłą zupę, szukają miejsca, gdzie mogliby ją gotować. Akcja „Zupa Pod Blankami" trwa od kilku lat.

Początkowo wolontariusze regularnie przygotowywali kanapki dla osób w kryzysie bezdomności, potem zaczęli gotować zupę.
- Problem w tym, że nie mamy stałego miejsca, gdzie możemy ją gotować - mówi zaangażowana w akcję, bydgoska radna i społeczniczka, Joanna Czerska-Thomas.
- Potrzebujemy miejsca, w którym byłby dostęp do wody bieżącej, ponieważ całe oprzyrządowanie, czyli tak zwane taboret z gazem, czy duże garnki to wszystko mamy. Potrzeba miejsca z wodą bieżącą i miejscem do obrania włoszczyzny, ugotowania 100 litrów zupy oraz przygotowania kanapek, którymi też częstujemy osoby w kryzysie bezdomności.

- Każde miejsce będzie na wagę złota - dodaje Joanna Czerska-Thomas. - Idealne byłoby ścisłe centrum, żeby nie musieć wozić daleko tego ciężkiego gara, zatem poszukujemy kuchni gdzieś niedaleko ulicy Pod Blankami natomiast mamy to już opanowane, że ten gar wkładamy do bagażnika przewozimy i rozdajemy tę zupę na ulicy Pod Blankami.

Od kilku miesięcy społecznikom pomaga młode małżeństwo, które udostępnia prywatną kuchnię w swoim domu, ale wolontariusze nie chcą nadużywać ich dobroci. Dlatego poszukują stałego miejsca.

Z akcji „Zupa Pod Blankami" co tydzień korzysta nawet sto osób. Społecznicy planują także zorganizowanie dla bezdomnych i samotnych spotkania wigilijnego. Proszą więc również o dary, które znajdą się w paczkach dla potrzebujących. To m.in. konserwy, rękawiczki, bielizna, słodycze, środki higieniczne i inne trwałe produkty.

