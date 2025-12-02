Nieszczelna butla gazowa w Osiu koło Świecia. Strażacy ewakuowali mieszkańców [AKTUALIZACJA]

2025-12-02, 17:00 Agata Raczek/Redakcja

Strażacy próbują usunąć nieszczelność z domowej butli gazowej. Akcja w Osiu koło Świecia

Uszkodzony zawór w domowej butli gazowej doprowadził do nieszczelności i wycieku paliwa. Strażacy działają tam od ok. godz. 16:00.

Strażacy kończą swoje działania w Osiu - to informacja z godz. 21:00. Po usunięciu awarii upewniają się, czy nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Po tym będą ludzie mogli wrócić do domów. Opuścili je około 16:00.



