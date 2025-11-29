Bydgoszcz chce wspólnie walczyć o tańszą energię. Powstaje specjalne porozumienie

2025-11-29, 19:53 Tatiana Adonis/Redakcja

Tomasz Bońdos liczy, że uda się w Bydgoszczy stworzyć porozumienie zmniejszające ceny energii/fot. Archiwum/Magdalena Gill

Bydgoszcz tworzy Klaster Energii. To porozumienie na rzecz wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią, głównie z odnawialnych źródeł. – W ten sposób chcemy dążyć m.in. do samowystarczalności energetycznej, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i obniżenia kosztów energii elektrycznej – powiedział Tomasz Bońdos, koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią.

Bońdos zaznaczył, że porozumienie w pierwszej kolejności będzie skupiać spółki miejskie. –Zaprosiliśmy spółki, czyli producentów energii, jak i konsumentów. Im będziemy mieli tańszą energię, tym zostanie więcej środków na inne działania. Zaczynamy od spółek. Ustawa dopuszcza, że podmioty prywatne również będziemy mogli dopuścić do Klastra – powiedział.



Po podpisaniu umów przyjdzie czas na kolejne kroki. – Następnie złożymy wniosek do ministerstwa o dofinansowanie prac nad formalnym powołaniem Klastra. To wprowadzi zasady w życie, takie jak projekty, wnioski o przyłączanie do sieci, w tym magazynów energii, które mają nasi główni dostawcy – dodał.



Niezależność energetyczna, zdaniem Bońdosa, także ta lokalna, jest jedną z podstaw bezpieczeństwa kraju, co doskonale pokazała wojna na Ukrainie.