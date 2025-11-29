W Olszewce powstaje dom dla samotnych. Caritas prosi o wsparcie przy pracach

2025-11-29, 20:44 Marcin Kupczyk/Redakcja

W Olszewce powstaje dom dla samotnych/fot. bydgoszcz.caritas.pl

Caritas Diecezji Bydgoskiej buduje dom dziennego pobytu dla osób samotnych w Olszewce pod Nakłem nad Notecią, na terenie należącego do Caritas dawnego dworku. Hasło przewodnie zbiórki brzmi „Nie możemy zatrzymać czasu, ale możemy zatrzymać samotność”.

O pomoc zaapelował dyrektor Caritasu, ksiądz Wojciech Przybyła. – Prosimy, by śledzić informacje o pracach. Jeśli jest szansa wsparcia finansowego, również o nie prosimy – powiedział.



– Chcemy stworzyć przestrzeń, by seniorzy mieli swoje miejsce na ziemi, by mogli się oderwać i wyjść ze swoich domów – dodał duchowny. W domu samotni będą mogli m.in. wspólnie zjeść posiłek oraz brać udział w zajęciach aktywizujących.



Caritas planuje także zbudować w Olszewce hospicjum i urządzić park. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie internetowej Caritas Diecezji Bydgoskiej.