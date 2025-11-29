Chętni uczyli się radzić sobie z kryzysem. W Toruniu trwały szkolenia programu „W gotowości”

2025-11-29, 22:10 Robert Duliński/Redakcja

W Toruniu trwały szkolenia „W gotowości”/fot. Robert Duliński

Jak postępować w sytuacji kryzysowej, udzielać pierwszej pomocy i przetrwać w obliczu występującego zagrożenia. Takie umiejętności nabywały w Toruniu osoby, które zgłosiły się na dobrowolne szkolenie wojskowe zorganizowane w ramach programu „W Gotowości”.

Zajęcia odbywały się pod okiem wojskowych instruktorów w sali oraz toruńskim poligonie. – Celem programu jest rozwijanie praktycznych umiejętności obronnych oraz nauki reagowania w sytuacjach kryzysowych. W każdym z czterech modułów teorię łączy się z praktyką – powiedziała porucznik Mliena Kulińska oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.



Szkolenia w naszym regionie rozpoczęły się 22 listopada i organizowane są w Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, Brodnicy, Chełmnie i Toruniu. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia zajęć. Terminy szkoleń, które jeszcze przed zainteresowanymi, a także szczegóły dotyczące akcji „W Gotowości” dostępne pod tym adresem.