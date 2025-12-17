Bydgoszcz. Harcerze z Fordonu oraz ich rodziny pomagają, ale także liczą na pomoc!

2025-12-17, 07:50  Marcin Kupczyk / Redakcja
Harcerze oferują w każdy piątek ciepły i pełnowartościowy posiłek dla potrzebujących. / Fot. Facebook Dobrodzielnia „Wisła - Stary Fordon

Harcerze oferują w każdy piątek ciepły i pełnowartościowy posiłek dla potrzebujących. / Fot. Facebook Dobrodzielnia „Wisła - Stary Fordon''

Prowadzona przez nich Dobrodzielnia karmi kilkanaście osób. Niestety dotychczasowy sponsor wycofał się, a oni nie chcą zostawić swoich podopiecznych bez wsparcia.

Dobrodzielnia jest miejscem do którego osoby np. w kryzysie bezdomności, mogą przyjść się ogrzać. W każdy piątek od godz. 17 harcerze wydają tam gorący i pełnowartościowy posiłek.

- Z końcem września nasz sponsor zakończył dotowanie tej akcji, ale osoby, które z niej korzystały, nadal na nas liczą - mówi Anna Filipczak-Krugły ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta PL. - Obecnie matki naszych harcerzy gotują posiłki w swoich domach za własne pieniądze i karmię te 15-18 osób, które nas odwiedza. Chcielibyśmy zaapelować o jakieś wsparcie.

Dobrodzielnia „Wisła - Stary Fordon'' mieści się przy ulicy Piekary 1.

Mówi Anna Filipczak-Krugły ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta PL.

Bydgoszcz

Region

Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

2025-12-17, 13:40
Miejscy radni jednym głosem w obronie Torunia i regionu po liście prezydenta Bydgoszczy

Miejscy radni jednym głosem w obronie Torunia i regionu po liście prezydenta Bydgoszczy

2025-12-17, 12:37
Budowa S10. Jest przetarg na powstanie kolejnego odcinka: Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

Budowa S10. Jest przetarg na powstanie kolejnego odcinka: Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

2025-12-17, 11:58
W Grudziądzu padł rekord W tym roku udało się stworzyć ponad 4 tysiące Kartek Wielkiej Mocy

W Grudziądzu padł rekord! W tym roku udało się stworzyć ponad 4 tysiące Kartek Wielkiej Mocy

2025-12-17, 10:15
W centrum Inowrocławia doszło do osypania się fragmentów jednej z kamienic

W centrum Inowrocławia doszło do osypania się fragmentów jednej z kamienic

2025-12-17, 09:11
Piotr Całbecki w Rozmowie Dnia: Nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować

Piotr Całbecki w „Rozmowie Dnia": Nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować

2025-12-17, 08:58
To już dziś W Bydgoszczy zbiórka krwi, w Toruniu i Włocławku - Środa z Profilaktyką

To już dziś! W Bydgoszczy zbiórka krwi, w Toruniu i Włocławku - Środa z Profilaktyką

2025-12-17, 06:50
Toruń przygotowuje się do sylwestra z Polsatem. Prezydent: Najważniejsze, żeby było bezpiecznie

Toruń przygotowuje się do sylwestra z Polsatem. Prezydent: Najważniejsze, żeby było bezpiecznie

2025-12-16, 21:07
Firmy Qemetica i PreZero łączą siły. W ramach Fundacji dla Kujaw wspólnie będą wspierać Inowrocław

Firmy Qemetica i PreZero łączą siły. W ramach Fundacji dla Kujaw wspólnie będą wspierać Inowrocław

2025-12-16, 19:59

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę