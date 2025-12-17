Bydgoszcz. Harcerze z Fordonu oraz ich rodziny pomagają, ale także liczą na pomoc!

2025-12-17, 07:50 Marcin Kupczyk / Redakcja

Harcerze oferują w każdy piątek ciepły i pełnowartościowy posiłek dla potrzebujących. / Fot. Facebook Dobrodzielnia „Wisła - Stary Fordon''

Prowadzona przez nich Dobrodzielnia karmi kilkanaście osób. Niestety dotychczasowy sponsor wycofał się, a oni nie chcą zostawić swoich podopiecznych bez wsparcia.

Dobrodzielnia jest miejscem do którego osoby np. w kryzysie bezdomności, mogą przyjść się ogrzać. W każdy piątek od godz. 17 harcerze wydają tam gorący i pełnowartościowy posiłek.



- Z końcem września nasz sponsor zakończył dotowanie tej akcji, ale osoby, które z niej korzystały, nadal na nas liczą - mówi Anna Filipczak-Krugły ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta PL. - Obecnie matki naszych harcerzy gotują posiłki w swoich domach za własne pieniądze i karmię te 15-18 osób, które nas odwiedza. Chcielibyśmy zaapelować o jakieś wsparcie.



Dobrodzielnia „Wisła - Stary Fordon'' mieści się przy ulicy Piekary 1.



