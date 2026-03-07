Harcerskie drużyny na tropie zagadek. Ogólnopolski Rajd Kopernikański w Toruniu

2026-03-07, 15:41 Monika Kaczyńska/KB

Do Torunia przyjechało 730 harcerzy z całego kraju. Trwa 43. Ogólnopolski Rajd Kopernikański/fot. Monika Kaczyńska

Integrują się, poznają miasto i świętują urodziny patrona hufca - Mikołaja Kopernika. Do Torunia przyjechało 730 harcerzy z całego kraju. Trwa 43. Ogólnopolski Rajd Kopernikański.

Harcerze pokonują trasy, rozwiązują zagadki i uczą się współpracy. Na toruńskiej Starówce nasza reporterka Monika Kaczyńska spotkała grupę „tropicieli tajemnic” z Dragacza.



– Musimy odkryć, kto zatruł koleżankę, bo taka jest fabuła gry terenowej, a więc zapowiada się całkiem ciekawie...

– Lubię gry terenowe pełne zagadek. Musimy szukać różnych kopert z zadaniami...

– W ogóle nie ma kłótni, a jeśli są, to zawsze się godzimy. Po prostu jesteśmy do siebie tak przyzwyczajeni, że wiemy, co mamy robić. Nieważne, czy wieczorem, czy rano, czy po południu. Po prostu musimy ze sobą współgrać...

– Najbardziej lubię właśnie takie zadania, przy których wszyscy musimy ze sobą współpracować. Zacieśniamy jeszcze bardziej nasze więzi. Jesteśmy tak jakby harcerską rodziną... – mówili harcerze z Dragacza.



Rajd zakończy się w niedzielę o godz. 11:30 uroczystym apelem na Rynku Nowomiejskim.