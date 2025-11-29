Osuwisko na śluzie Czersko Polskie w Bydgoszczy zlikwidowane. Remont 100 metrów nabrzeża

2025-11-29, 12:13 Damian Klich/Redakcja

Osuwisko na śluzie Czersko Polskie w Bydgoszczy zlikwidowane. Wody Polskie zakończyły prace, które trwały od kwietnia tego roku/fot. Wody Polskie RZGW w Gdańsku

Wody Polskie zakończyły prace, które trwały od kwietnia. Osuwisko powstało w 2024 roku po nawalnych deszczach i lokalnych wezbraniach wód.

Do koryta Brdy zjechała część jednego z nabrzeży co ograniczało drożność i zagrażało żegludze. - Teraz stan śluzy jest nawet lepszy, niż przed awarią - mówi Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.



Przede wszystkim uszczelniony został brzeg. - Zastosowaliśmy tak zwaną ściankę szczelną, umocniliśmy ją narzutem kamiennym. Do tego użyto też materacy faszynowych. Jest to taka ekologiczna technologia, która pozwoli umocnić i odbudować brzeg. Zabezpieczyliśmy grunt przed dalszym podsiąkaniem i dalszym wypłukiwaniem przez wodę. Położyliśmy w tym celu m.in. siatkę stalową tak, żeby ten narzut kamienny, który został położony na wierzchu nie osuwał się z powrotem do koryta, do awanportu. Przy okazji poprawiliśmy jeszcze nabrzeże cumownicze, dobudowaliśmy schody i połączyliśmy to z istniejącym nabrzeżem. Łącznie około 100 metrów nowego nabrzeża żeśmy tam wyremontowali i dobudowali - przekazał Bogusław Pinkiewicz.





Roboty budowlane objęły min. :

ukształtowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem trawą na powierzchni 16 tys. m kw.

zabezpieczenie wgłębne i powierzchniowe osuwisk poprzez zastosowanie gruntowych gwoździ samowiercących i siatki stalowej;

wbicie ścianki szczelnej, umocnienie brzegów narzutem kamiennym oraz materacem faszynowym;

budowa nabrzeża cumowniczego wraz z niezbędną infrastrukturą o długości 100 m wraz ze schodami na skarpie;

roboty bagrownicze - odmulenie dna awanportu;