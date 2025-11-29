Znamy laureatkę nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Nagrodę otrzymała Kathia

2025-11-29, 16:48 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Kathia otrzyma Nagrodę im. Grzegorza Ciechowskiego/fot. Malwina Sulima

Wiemy już, kto w tym roku odbierze Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. Laureatką została Katarzyna Półrolniczak, występująca pod pseudonimem Kathia – piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów.

Nagroda zostanie wręczona podczas koncertu specjalnego pamięci Grzegorza Ciechowskiego, który odbędzie 13 grudnia w Akademickim Centrum Kultury i Sztuka „Od Nowa”. Będzie to część obchodów XII Dni Grzegorza Ciechowskiego, te zaplanowano w dniach 11-14 grudnia.



Decyzję kapituły uzasadnił jej członek, dziennikarz muzyczny Mariusz Składanowski. – Nagroda została przyznana za stworzenie wyrazistego, autonomicznego świata muzycznego na dwóch płytach artystki. Są one manifestacją zmysłowego kobiecego świata, pełnego wrażliwości i szczerości – powiedział Składanowski.



Nagroda jest przyznawana rokrocznie. Otrzymują ją artyści czerpiący inspirację z różnych dziedzin sztuki. Wśród laureatów są: Piotr Rogucki, Mela Koteluk, Kasia Lins, Mery Spolsky, Daria ze Śląska, Tomasz Organek i Błażej Król.