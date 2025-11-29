Nietypowa wystawa w Drzycimiu (pow. świecki). Ruch pociągów odbywa się w skali... mikro

2025-11-29, 14:59 Marcin Doliński/Redakcja

W Drzycimiu można zobaczyć wystawę kolei, a nawet... nią sterować/fot. Marcin Doliński

Miniaturowe pociągi i stacje można oglądać w gminnej bibliotece w Drzycimiu w powiecie świeckim. Na makiecie odwzorowano fragment szlaku kolejowego wraz z całą infrastrukturą. Są pociągi osobowe, pospieszne, towarowe i techniczne.

– Makieta jest odwzorowana w skali 1:120 – powiedział Przemysław Zaraś. – Mamy stowarzyszenie i staramy się brać udział w różnych inicjatywach. Tu zaprosiłem chłopaków, bo myślę, że moglibyśmy zaszczepić bakcyla u młodzieży – dodał lokalny pasjonat kolei.



– Układ jest taki, że pociągi mogą jeździć w nieskończoność. Mogą jednak się wykoleić lub zderzyć. Trzeba być czujnym, jak na prawdziwej kolei – zaznaczył Zaraś.



Wystawa jest otwarta w sobotę do godziny 18:00, a w niedzielę do godziny 12:00.