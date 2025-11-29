Na A1 w powiecie włocławskim były utrudnienia. To efekt wypadku auta [aktualizacja]

2025-11-29, 18:35 Redakcja

Wypadek na A1 w Antoniewie. Są utrudnienia w ruchu/fot. radiopik.pl

Samochód osobowy uderzył w bariery – do tego wypadku doszło przed 17:00 na Autostradzie A1 w Antoniewie w powiecie włocławskim. Z tego powodu droga była zablokowana, a obecnie ruch prowadzony jest jednym pasem.

Autem podróżowały dwie osoby. Strażacy poinformowali, że obie trafiły do szpitala.



Droga w kierunku Łodzi po tym wypadku została na godzinę zablokowana między węzłami Kowal a Kutno Północ. Teraz w miejscu zdarzenia ruch odbywa się jednym pasem.



Aktualizacja:







Ruch odbywa się już normalnie.