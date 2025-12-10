Nowe programy studiów i wspólne projekty naukowe. Wody Polskie będą współpracować z UKW

2025-12-10, 06:49  Monika Siwak
Umowę podpisali Agnieszka Siłacz - szefowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy i prof. Bernard Mendlik - rektor bydgoskiego UKW/fot. Wody Polskie RZGW Bydgoszcz, Facebook

Szefowie Wód Polskich i UKW w Bydgoszczy podpisali porozumienie o współpracy. Chodzi m.in. o miejsca praktyk dla studentów, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie w terenie i lepiej zrozumieć złożoność i znaczenie ochrony środowiska oraz zarządzania zasobami wodnym, m.in. w regionie Noteci.

Na UKW istnieje jedyny w kraju kierunek - rewitalizacja dróg wodnych. Studenci odwiedzają Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, organizowane są wspólne kampanie społeczne i olimpiada.

Jak podkreślają przedstawiciele Wód Polskich, w obliczu rosnących zagrożeń hydrologicznych i konieczności zrównoważonego gospodarowania wodami, pozyskiwanie i rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora wodnego. Współpraca z uczelniami to to strategiczne działanie na rzecz bezpieczeństwa wodnego kraju.

Podpisany dokument formalizuje współpracę z uczelnią, trwającą od powołania Wód Polskich, czyli od 2018 roku.

