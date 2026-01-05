Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. „Był rektorem ćwierćwiecza”

2026-01-05, 12:35  Damian Klich/Redakcja
Profesor Jacek Woźny, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, został pochowany 5 stycznia w Bydgoszczy/ fot. Damian Klich

Profesor Jacek Woźny, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, został pochowany 5 stycznia w Bydgoszczy. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele, współpracownicy. Wspominali go ciepło: - To jedyny człowiek jakiego znam, który mówił, że Foo Fighters grają melodyjnie - słyszymy od Damiana Kamińskiego.

Profesor Jacek Woźny, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, został pochowany na cmentarzu przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

Naukowca wspominają jego współpracownicy i przyjaciele, w pożegnali wzięli udział także samorządowcy.

- Poznałem go jako bardzo rzetelnego, spokojnego naukowca, ale też świetnego organizatora - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - Był niezwykle odważnym człowiekiem w dochodzeniu do prawdy i głoszeniu prawdy - dodaje.

- Zawsze będę wspominać pana rektora jako osobę niezwykle kulturalną, miłą, ciepłą, oddaną uczelni. Jest nam bardzo przykro - podkreśla Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy.

Pracę prof. Jacka Woźnego wysoko cenili koledzy z uczelni i współpracownicy spoza UKW.

- Myślę, że był rektorem ćwierćwiecza - ocenia dr hab. Zbigniew Bukowski, prof UKW. - O jego chorobie wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, ale każdy miał nadzieję, że upora się z nią - dodaje.

- Organizowaliśmy nasze muzeum w Solcu Kujawskim, właśnie jeżeli chodzi o pradziejową część naszej wystawy stałej, pan profesor bardzo nam pomógł - wspomina Rafał Kubiak, dyrektor Muzeum Solca imienia księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.

- Jego wielką pasją była muzyka, taka ciężka, dosyć rytmiczna. To jedyny człowiek jakiego znam, który mówił, że Foo Fighters grają melodyjnie - słyszymy od Damiana Kamińskiego ze społeczności akademickiej.

- Pana profesora wspominam bardzo ciepło - mówi prof. Małgorzata Święcicka. - Przez ćwierć wieku pracowaliśmy ze sobą bardzo blisko. Zapamiętam go jako niezwykle życzliwego, niezwykle spokojnego człowieka. Bardzo ważną cechą pana profesora była jego lojalność - dodaje.

Profesor Jacek Woźny był historykiem i archeologiem. W latach 2016-2024 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W obecnej kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego również radnego. Miał 63 lata.

Relacja Damiana Klicha

