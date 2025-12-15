Rektor i studenci razem na kawie. UKW wprowadza nową jakość relacji na uczelni

2025-12-15, 19:50  Redakcja
Prof. Bernard Mendlik, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot.: Tomasz Kaźmierski/archiwum

Prof. Bernard Mendlik, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot.: Tomasz Kaźmierski/archiwum

Nowy zwyczaj na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rektor uczelni, prof. Bernard Mendlik zaprasza studentów na rozmowy przy kawie. Cel: poznać ich plany, problemy i oczekiwania. Pierwsze spotkanie pokazało, że pomysł jest niezwykle trafny.

- Widzę, że jest duże zainteresowanie, pytania są ciekawe, jest też możliwość konfrontacji pewnych pomysłów - mówi rektor UKW, prof. Bernard Mendlik. - Mam świadomość, że nie wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy na poziomie władz rektorskich i dziekańskich trafiają do studentów. Oni czasami nie są zorientowani, co się dzieje na uczelni, co można zmienić, co można zrobić ciekawego. Po to było to spotkanie, żeby im pokazać, że ten uniwersytet jest właśnie dla nich. Porozmawialiśmy i wypiliśmy kawę.

Studentom ta propozycja również przypadła do gustu.

Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz

Region

150 lat historii Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zakładali je ziemianie, lekarze, duchowni

150 lat historii Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zakładali je ziemianie, lekarze, duchowni

2025-12-15, 20:20
Inowrocławianie chcą mieć lodowisko. Wkrótce się okaże, czy będą na to pieniądze

Inowrocławianie chcą mieć lodowisko. Wkrótce się okaże, czy będą na to pieniądze

2025-12-15, 19:11
Zmiany na parkingu przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Już nie potrzeba biletów

Zmiany na parkingu przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Już nie potrzeba biletów

2025-12-15, 18:39
Uderzył samochodem w drzewo. Wypadek w Płutowie pod Chełmnem [zdjęcia]

Uderzył samochodem w drzewo. Wypadek w Płutowie pod Chełmnem [zdjęcia]

2025-12-15, 17:57
Handlował narkotykami w Bydgoszczy. Przez rok wprowadził na rynek aż 38 kg towaru

Handlował narkotykami w Bydgoszczy. Przez rok wprowadził na rynek aż 38 kg „towaru"

2025-12-15, 17:00
Kiedy w szkołach zacznie się przerwa świąteczna, a kiedy ferie Jest nowy podział województw

Kiedy w szkołach zacznie się przerwa świąteczna, a kiedy ferie? Jest nowy podział województw

2025-12-15, 15:30
Wojewoda Michał Sztybel zabrał głos w sprawie sporu marszałka z prezydentem Bydgoszczy

Wojewoda Michał Sztybel zabrał głos w sprawie sporu marszałka z prezydentem Bydgoszczy

2025-12-15, 15:16
Płonęła rozdzielnia w centrum sportowym w Toruniu. Ewakuacja klientów i pracowników

Płonęła rozdzielnia w centrum sportowym w Toruniu. Ewakuacja klientów i pracowników

2025-12-15, 13:21
Siedział w zaparkowanym bmw i robił podejrzane ruchy. Właśnie to zwróciło uwagę policjantów

Siedział w zaparkowanym bmw i robił „podejrzane ruchy". Właśnie to zwróciło uwagę policjantów

2025-12-15, 11:44

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę