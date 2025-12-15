Rektor i studenci razem na kawie. UKW wprowadza nową jakość relacji na uczelni

2025-12-15, 19:50 Redakcja

Prof. Bernard Mendlik, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot.: Tomasz Kaźmierski/archiwum

Nowy zwyczaj na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rektor uczelni, prof. Bernard Mendlik zaprasza studentów na rozmowy przy kawie. Cel: poznać ich plany, problemy i oczekiwania. Pierwsze spotkanie pokazało, że pomysł jest niezwykle trafny.

- Widzę, że jest duże zainteresowanie, pytania są ciekawe, jest też możliwość konfrontacji pewnych pomysłów - mówi rektor UKW, prof. Bernard Mendlik. - Mam świadomość, że nie wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy na poziomie władz rektorskich i dziekańskich trafiają do studentów. Oni czasami nie są zorientowani, co się dzieje na uczelni, co można zmienić, co można zrobić ciekawego. Po to było to spotkanie, żeby im pokazać, że ten uniwersytet jest właśnie dla nich. Porozmawialiśmy i wypiliśmy kawę.



Studentom ta propozycja również przypadła do gustu.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.