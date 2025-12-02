Święto niezależnych twórców gier na bydgoskim UKW. Naukowców też to wciąga

2025-12-02, 17:15 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Uniwersytecka biblioteka UKW na dwa dni zamieniła się w centrum twórców i badaczy gier/fot. Natasza Trzebuchowska

Uniwersytecka biblioteka UKW na dwa dni zamieniła się w centrum twórców i badaczy gier. Uczestnicy grają, dyskutują i analizują branżowe nowości. Wszystkiemu przyglądają się naukowcy. Gry to dla nich świetny teren badawczy.

- Moim największym zainteresowaniem jest w zasadzie to, w jaki sposób można przedstawiać emocje poprzez produkcję, poprzez wykorzystywanie niektórych technik w grach wideo - mówi Filip Kaczanowski, student.



- Przeciętny wiek gracza już dobre kilka lat temu przekroczył 32 lata - mówi dr Jakub Majewski, adiunkt Wydziału Nauk o Kulturze, UKW. - Mamy całe pokolenie graczy, ponieważ pierwsze gry powstały w latach 70. Jeżeli ktoś mając lat 20 zagrał w grę w 1972 roku, to ta osoba dzisiaj ma lat 70, więc to też nie jest tak, że gry są czymś nowym. My tego nie zauważyliśmy i wciąż mówimy o grach, że to jest nowe medium. Trudno byłoby w tej chwili prowadzić w mediach dyskusję o tym, że gry są tylko dla dzieci, skoro dziennikarze są graczami, kiedy ich rozmówcy są graczami, gdy wreszcie wszyscy, którzy nas słuchają, też raczej są graczami.



Doktor Jakub Majewski zauważa, że każda gra to miniświat. - Co też sprawia, że gry są niezmiernie ciekawe, właśnie jako teren badawczy.



Jeszcze dziś na UKW odbywają się dwa wydarzenia: Festiwal Indyków czyli Trzecia Niezależna Konferencja Twórców Gier w Bydgoszczy oraz międzynarodowa konferencja Game Design Studies. Można w nich uczestniczyć online. Spotkanie kończy się o godz. 18:00.



Wydarzenie zorganizowało Koło Naukowe Twórców Gier GameDec z Wydziałem Nauk o Kulturze i Instytutem Komunikacji Społecznej i Mediów UKW, we współpracy z międzynarodowymi partnerami.