Święto niezależnych twórców gier na bydgoskim UKW. Naukowców też to wciąga

2025-12-02, 17:15  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Uniwersytecka biblioteka UKW na dwa dni zamieniła się w centrum twórców i badaczy gier/fot. Natasza Trzebuchowska

Uniwersytecka biblioteka UKW na dwa dni zamieniła się w centrum twórców i badaczy gier/fot. Natasza Trzebuchowska

Uniwersytecka biblioteka UKW na dwa dni zamieniła się w centrum twórców i badaczy gier. Uczestnicy grają, dyskutują i analizują branżowe nowości. Wszystkiemu przyglądają się naukowcy. Gry to dla nich świetny teren badawczy.

- Moim największym zainteresowaniem jest w zasadzie to, w jaki sposób można przedstawiać emocje poprzez produkcję, poprzez wykorzystywanie niektórych technik w grach wideo - mówi Filip Kaczanowski, student.

- Przeciętny wiek gracza już dobre kilka lat temu przekroczył 32 lata - mówi dr Jakub Majewski, adiunkt Wydziału Nauk o Kulturze, UKW. - Mamy całe pokolenie graczy, ponieważ pierwsze gry powstały w latach 70. Jeżeli ktoś mając lat 20 zagrał w grę w 1972 roku, to ta osoba dzisiaj ma lat 70, więc to też nie jest tak, że gry są czymś nowym. My tego nie zauważyliśmy i wciąż mówimy o grach, że to jest nowe medium. Trudno byłoby w tej chwili prowadzić w mediach dyskusję o tym, że gry są tylko dla dzieci, skoro dziennikarze są graczami, kiedy ich rozmówcy są graczami, gdy wreszcie wszyscy, którzy nas słuchają, też raczej są graczami.

Doktor Jakub Majewski zauważa, że każda gra to miniświat. - Co też sprawia, że gry są niezmiernie ciekawe, właśnie jako teren badawczy.

Jeszcze dziś na UKW odbywają się dwa wydarzenia: Festiwal Indyków czyli Trzecia Niezależna Konferencja Twórców Gier w Bydgoszczy oraz międzynarodowa konferencja Game Design Studies. Można w nich uczestniczyć online. Spotkanie kończy się o godz. 18:00.

Wydarzenie zorganizowało Koło Naukowe Twórców Gier GameDec z Wydziałem Nauk o Kulturze i Instytutem Komunikacji Społecznej i Mediów UKW, we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz

Region

W Inowrocławiu można już głosować w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego

W Inowrocławiu można już głosować w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego

2025-12-02, 15:55
Siódmy Dzienny Dom Pobytu otwarto w Toruniu. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób

Siódmy Dzienny Dom Pobytu otwarto w Toruniu. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób

2025-12-02, 15:02
Zakończył się przetarg na rozbudowę pętli tramwajowej Las Gdański w Bydgoszczy

Zakończył się przetarg na rozbudowę pętli tramwajowej Las Gdański w Bydgoszczy

2025-12-02, 14:03
W nadleśnictwach ruszyła sprzedaż choinek. W Trzebcinach upatrzone na plantacji drzewko można ściąć osobiście

W nadleśnictwach ruszyła sprzedaż choinek. W Trzebcinach upatrzone na plantacji drzewko można ściąć osobiście

2025-12-02, 12:58
Start remontu mostu przez Wisłę we Włocławku opóźniony o ponad miesiąc

Start remontu mostu przez Wisłę we Włocławku opóźniony o ponad miesiąc

2025-12-02, 12:02
Ponad 850 gram marihuany przejęli toruńscy kryminalni. Narkotyki należały do 38-letniej mieszkanki Rubinkowa

Ponad 850 gram marihuany przejęli toruńscy kryminalni. Narkotyki należały do 38-letniej mieszkanki Rubinkowa

2025-12-02, 11:27
Prawie 100 kg ryb zostało nielegalnie złowionych w Gople. Jednego ze sprawców zatrzymano po pościgu

Prawie 100 kg ryb zostało nielegalnie złowionych w Gople. Jednego ze sprawców zatrzymano po pościgu

2025-12-02, 11:00
Utrudnienia w Toruniu w związku z awarią sieci wodociągowej. Wprowadzono objazd dla autobusów [mapa]

Utrudnienia w Toruniu w związku z awarią sieci wodociągowej. Wprowadzono objazd dla autobusów [mapa]

2025-12-02, 09:55
Prof. Krzysztof Rogatka w Rozmowie Dnia: Obie stolice województwa bardzo dobrze wypadły w rankingu Rzeczpospolitej

Prof. Krzysztof Rogatka w „Rozmowie Dnia": Obie stolice województwa bardzo dobrze wypadły w rankingu „Rzeczpospolitej"

2025-12-02, 09:00

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę