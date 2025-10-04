Miłośnicy gier komputerowych rywalizują w Toruniu w ramach turnieju e-Sport Gaming Kings [zdjęcia]

2025-10-04, 16:27 Robert Duliński

Turniej e-Sport Gaming Kings odbywa się w CH Copernicus. / Fot. Robert Duliński

Można zagrać na komputerach, konsolach oraz sprzęcie retro. Impreza, która odbywa się w toruńskiej Galerii Handlowej Copernicus, ma charakter otwarty. Dołączyć może każdy.

- Można do nas przyjść i pograć. Regulacje każą nam jednak trzymać się grup wiekowych. W „Counter Strike" możemy zagrać od 16 lat, ale w grę „FIFA" już od 3 lat - mówi Marek Kubisiak z e-Sport Games Kings. - Każdy znajdzie coś dla siebie.



- Kiedyś więcej czasu przeznaczało się na granie - od 4 do 5 godzin. Z wiekiem tego czasu jest coraz mniej - opowiada jeden z uczestników. - W Polsce nie ma za dużo takich imprez. Tutaj każdy może się zapisać i przetestować swoje doświadczenie.



Impreza potrwa do godziny 21.